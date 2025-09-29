14:42
USD 87.45
EUR 102.15
RUB 1.04
Общество
Сюжет: Выборы — 2025

Почему к выборам привлекают учителей, объяснил член ЦИК

Член Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кайрат Маматов прокомментировал в эфире «Биринчи радио» вопрос привлечения учителей и врачей к работе избирательных комиссий.

По его словам, в настоящее время остается недопонимание даже среди крупного ранга чиновников.

«Один бывший министр образования рекомендовал не участвовать в избирательных кампаниях и даже пытался выселить участки из школ. Это не его частная собственность, а государственный процесс. В избирательных кампаниях не надо участвовать, но помощь избирательным комиссиям нужна. Выборы же не проводят 12 членов ЦИК, ТИК или УИК, это страновой республиканский процесс, в котором задействованы все лица. У нас более 33 тысяч членов избирательных комиссий», — сказал Кайрат Маматов.

Читайте по теме
ЦИК напоминает правило выборов: «Один избиратель — один кандидат — один голос»

Он добавил, что волонтерить и работать на бесплатной основе никто не придет — этому нужно обучаться.

«Да, волонтеры есть, но их очень мало. Политические партии в этих процессах практически не участвуют начиная с 2015 года, как ввели биометрическую идентификацию. Решения не принимают ни участковые, ни территориальные избирательные комиссии, а сам избиратель. Другое дело, как он дошел, его мотивация, поэтому нужно контролировать, чтобы подкупа, админресурса не было», — отметил Кайрат Маматов.

По его словам, учителей будут привлекать к процессу, чтобы организовать работу на высоком уровне.

«Самый грамотный профессиональный контингент — педагоги, и мы ими дорожим. Они быстро обучаемые. Мы вынужденно их привлекаем, просим участвовать. В других странах тоже есть такая практика. Это не админресурс, никакой фальсификации нет. Есть ручной подсчет, к которому привлекают людей, которые умеют это делать, — там нужно сложить, соблюсти определенный порядок. Лучше наших учителей никто это сделать не сможет», — подчеркнул член Центризбиркома.

Напомним, 25 сентября депутаты Жогорку Кенеша седьмого созыва проголосовали за самороспуск. До 30 сентября, согласно действующему законодательству, президент должен назначить дату парламентских выборов.

Очевидно, что выборы восьмого созыва ЖК с учетом всех необходимых процедур назначат на 30 ноября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/345259/
просмотров: 574
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2025. Админресурс в прежних объемах использоваться не будет — Маматов
Под видом агитаторов проникают в дома. В ЦИК предупреждают о мошенниках
Выборы-2025. Новое оборудование минимизирует большие затраты
На парламентских выборах в Молдове лидирует партия президента Майи Санду
Важность активного участия учителей в избирательной кампании отметили в ЦИК
Явка может быть выше. ЦИК отвечает на вопросы о досрочных выборах депутатов
ЦИК назначил оператора для обслуживания автоматизированных систем выборов
Партии должны уведомить ЦИК об участии в выборах в течение трех дней
ЦИК напоминает правило выборов: «Один избиратель — один кандидат — один голос»
ЦИК: Граждане Кыргызстана смогут проголосовать на выборах дистанционно
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке вынуждены создавать искусственные пробки&nbsp;&mdash; департамент транспорта В Бишкеке вынуждены создавать искусственные пробки — департамент транспорта
Кыргызстанцы теперь могут заменить водительские удостоверения в&nbsp;режиме онлайн Кыргызстанцы теперь могут заменить водительские удостоверения в режиме онлайн
Питьевая вода дорожает? Кабмин меняет правила расчета тарифов Питьевая вода дорожает? Кабмин меняет правила расчета тарифов
В&nbsp;Бишкеке ожидаются дожди. Прогноз погоды на&nbsp;29&nbsp;сентября&nbsp;&mdash; 1&nbsp;октября В Бишкеке ожидаются дожди. Прогноз погоды на 29 сентября — 1 октября
Бизнес
MJunior Fest&nbsp;&mdash; главный фестиваль осени для детей и&nbsp;родителей от&nbsp;MBANK MJunior Fest — главный фестиваль осени для детей и родителей от MBANK
Команда О! &mdash;&nbsp;&#8470;&nbsp;1&nbsp;на крупнейших киберучениях Кыргызстана Команда О! — № 1 на крупнейших киберучениях Кыргызстана
&laquo;Элдик Банк&raquo; выступил на&nbsp;Саммите лидеров Глобального договора ООН «Элдик Банк» выступил на Саммите лидеров Глобального договора ООН
Победа над онкологией: почему сейчас больше надежд, чем когда-либо Победа над онкологией: почему сейчас больше надежд, чем когда-либо
29 сентября, понедельник
14:41
MJunior Fest — главный фестиваль осени для детей и родителей от MBANK MJunior Fest — главный фестиваль осени для детей и роди...
14:32
Кыргызстан подписал Договор о запрещении ядерного оружия
14:24
Кыргызстан выступает против терроризма, экстремизма и исламофобии — МИД
14:02
Экс-премьер Англии хочет возглавить переходное международное правительство Газы
13:46
«Месяц открытых дверей». Все государственные музеи КР будут работать бесплатно