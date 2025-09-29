Почему к выборам привлекают учителей, объяснил член ЦИК

Член Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кайрат Маматов прокомментировал в эфире «Биринчи радио» вопрос привлечения учителей и врачей к работе избирательных комиссий.

По его словам, в настоящее время остается недопонимание даже среди крупного ранга чиновников.

«Один бывший министр образования рекомендовал не участвовать в избирательных кампаниях и даже пытался выселить участки из школ. Это не его частная собственность, а государственный процесс. В избирательных кампаниях не надо участвовать, но помощь избирательным комиссиям нужна. Выборы же не проводят 12 членов ЦИК, ТИК или УИК, это страновой республиканский процесс, в котором задействованы все лица. У нас более 33 тысяч членов избирательных комиссий», — сказал Кайрат Маматов.

Он добавил, что волонтерить и работать на бесплатной основе никто не придет — этому нужно обучаться.

«Да, волонтеры есть, но их очень мало. Политические партии в этих процессах практически не участвуют начиная с 2015 года, как ввели биометрическую идентификацию. Решения не принимают ни участковые, ни территориальные избирательные комиссии, а сам избиратель. Другое дело, как он дошел, его мотивация, поэтому нужно контролировать, чтобы подкупа, админресурса не было», — отметил Кайрат Маматов.

По его словам, учителей будут привлекать к процессу, чтобы организовать работу на высоком уровне.

«Самый грамотный профессиональный контингент — педагоги, и мы ими дорожим. Они быстро обучаемые. Мы вынужденно их привлекаем, просим участвовать. В других странах тоже есть такая практика. Это не админресурс, никакой фальсификации нет. Есть ручной подсчет, к которому привлекают людей, которые умеют это делать, — там нужно сложить, соблюсти определенный порядок. Лучше наших учителей никто это сделать не сможет», — подчеркнул член Центризбиркома.

Напомним, 25 сентября депутаты Жогорку Кенеша седьмого созыва проголосовали за самороспуск. До 30 сентября, согласно действующему законодательству, президент должен назначить дату парламентских выборов.

Очевидно, что выборы восьмого созыва ЖК с учетом всех необходимых процедур назначат на 30 ноября.