11:34
USD 87.45
EUR 102.15
RUB 1.04
Общество

ООН: Кыргызстан сделал шаг назад в предотвращении пыток

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что Кыргызстан отступает от своих обязательств в сфере прав человека после ликвидации Национального центра по предупреждению пыток.

23 сентября стало известно, что президент Садыр Жапаров подписал закон о закрытии центра и передаче его полномочий институту омбудсмена.

«Решение упразднить независимый орган мониторинга и передать его функции институту, который пока не обладает полной независимостью, противоречит международным обязательствам КР», — подчеркнул Фолькер Тюрк.

Он напомнил, что созданный в 2012 году центр был уникальным примером для Центральной Азии — единственным независимым национальным институтом по правам человека, соответствующим международным стандартам.

По словам Фолькера Тюрка, во время его визита в Кыргызстан в марте он отмечал необходимость сохранения независимости центра, обеспечения его ресурсами и доступом для эффективного выполнения задач.

«Я призываю власти принять срочные меры, чтобы не допустить перерыва в мониторинге, а новая структура при омбудсмене была полностью независимой — функционально, организационно и финансово. Важно также обеспечить участие гражданского общества и независимых экспертов», — отметил он.

КР обязалась создать независимый механизм предотвращения пыток еще в 2008-м, когда присоединилась к Факультативному протоколу к Конвенции против пыток. Национальный центр работал как такой механизм, проводя регулярные проверки всех мест лишения свободы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/345237/
просмотров: 181
Версия для печати
Материалы по теме
В 2025 году в институт омбудсмена поступило 39 жалоб на пытки
Президент подписал закон об омбудсмене: правозащитники заявили о ликвидации НЦПП
Садыр Жапаров принял участие в церемонии открытия 80-й сессии Генассамблеи ООН
Кыргызстанец смог вернуть деньги за непринятые билеты с помощью омбудсмена
Президент Садыр Жапаров отправится в США для участия в сессии Генассамблеи ООН
ООН обеспокоена приговорами Рите Карасартовой и сотрудникам Kloop Media
Кыргызстан поддержал мирное будущее Афганистана на Совбезе ООН
МИД выступил против введения должности омбудсмена для мигрантов
ООН планирует сократить бюджет на 2026 год на $500 миллионов
Переломы ребер, травмы. Омбудсмен о правах военнослужащих в КР
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке вынуждены создавать искусственные пробки&nbsp;&mdash; департамент транспорта В Бишкеке вынуждены создавать искусственные пробки — департамент транспорта
Кыргызстанцы теперь могут заменить водительские удостоверения в&nbsp;режиме онлайн Кыргызстанцы теперь могут заменить водительские удостоверения в режиме онлайн
Питьевая вода дорожает? Кабмин меняет правила расчета тарифов Питьевая вода дорожает? Кабмин меняет правила расчета тарифов
В&nbsp;Бишкеке ожидаются дожди. Прогноз погоды на&nbsp;29&nbsp;сентября&nbsp;&mdash; 1&nbsp;октября В Бишкеке ожидаются дожди. Прогноз погоды на 29 сентября — 1 октября
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; выступил на&nbsp;Саммите лидеров Глобального договора ООН «Элдик Банк» выступил на Саммите лидеров Глобального договора ООН
Победа над онкологией: почему сейчас больше надежд, чем когда-либо Победа над онкологией: почему сейчас больше надежд, чем когда-либо
Комил Алламжонов стал специальным советником Университета Джорджа Вашингтона Комил Алламжонов стал специальным советником Университета Джорджа Вашингтона
Узбекистан активно вносит вклад в&nbsp;глобальное движение за&nbsp;здоровье детей Узбекистан активно вносит вклад в глобальное движение за здоровье детей
29 сентября, понедельник
11:34
Мыктыбек Оролбай уулу проведет свой очередной бой в UFC с Джеком Херманссоном Мыктыбек Оролбай уулу проведет свой очередной бой в UFC...
11:20
ООН: Кыргызстан сделал шаг назад в предотвращении пыток
11:17
В Кыргызстане еще двум криптокомпаниям выданы лицензии на деятельность
11:14
Ученые доказали: никаких «севера» и «юга», кыргызы — единый народ по генетике
11:04
Государству возвращен участок стратегического значения в Таласской области