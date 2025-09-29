ООН: Кыргызстан сделал шаг назад в предотвращении пыток

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что Кыргызстан отступает от своих обязательств в сфере прав человека после ликвидации Национального центра по предупреждению пыток.

23 сентября стало известно, что президент Садыр Жапаров подписал закон о закрытии центра и передаче его полномочий институту омбудсмена.

«Решение упразднить независимый орган мониторинга и передать его функции институту, который пока не обладает полной независимостью, противоречит международным обязательствам КР», — подчеркнул Фолькер Тюрк.

Он напомнил, что созданный в 2012 году центр был уникальным примером для Центральной Азии — единственным независимым национальным институтом по правам человека, соответствующим международным стандартам.

По словам Фолькера Тюрка, во время его визита в Кыргызстан в марте он отмечал необходимость сохранения независимости центра, обеспечения его ресурсами и доступом для эффективного выполнения задач.

«Я призываю власти принять срочные меры, чтобы не допустить перерыва в мониторинге, а новая структура при омбудсмене была полностью независимой — функционально, организационно и финансово. Важно также обеспечить участие гражданского общества и независимых экспертов», — отметил он.

КР обязалась создать независимый механизм предотвращения пыток еще в 2008-м, когда присоединилась к Факультативному протоколу к Конвенции против пыток. Национальный центр работал как такой механизм, проводя регулярные проверки всех мест лишения свободы.