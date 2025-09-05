19:20
Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Кыргызстане

Мэрия представила список улиц Бишкека, где продолжается ремонт

Фото пресс-службы мэрии

Мэрия Бишкека опубликовала список улиц, на которых продолжается ремонт дорог и теплосетей.

Реконструкция и ремонт тепловых сетей:

  • строительство насосной станции № 3 на проспекте Чуй и улице Осмонкула;
  • реконструкция тепломагистрали Запад-II от улицы Суюмбаева до улицы Фрунзе;
  • на улице Гагарина между улицей Шота Руставели и проспектом Чингиза Айтматова;
  • 6-й микрорайон, южная сторона дома № 5;
  • микрорайон «Восток-5» на улице Кийизбаевой между улицами Мамбетова и Артемовской;
  • на улице Усенбаева между улицами Московской и Боконбаева;

Ремонт дорог:

Свердловский район:

  • улица Гоголя: от улицы Московская до улицы Жумабека;
  • проспект Жибек Жолу: от улицы Курманжан Датки до улицы Лермонтова;
  • улица Суворова: от БЧК до парка «Карагачевая роща»;
  • жилмассив «Учкун», улицы Сатыбалдиева: от улицы Ауэзова до улицы Мин-Булак;
  • проспект Чуй: от улицы Ибраимова до улицы Осмонкула (северная сторона);
  • улица Витебская: от улицы Ак-Шоокум до тупика;
  • улица Токмакская: от улицы Валиханова до улицы Ауэзова (южная сторона).

Октябрьский район:

  • 4-й микрорайон: вдоль северной стороны домов № 41, 43, 44, южной стороны домов № 49, 30А и северной стороны дома № 49/1 до улицы Юнусалиева;
  • жилмассив «Алтын-Ордо», улицы № 9;
  • улица Армейская: от улицы Кийизбаевой до дома № 177а (510 метров);
  • улица Куланак: от улицы 7 Апреля до улицы Кок-Жангак (833 метров);
  • улица Уметалиева, село Кок-Жар;
  • улица Карагул Акмата.

Первомайский район:

  • переулок Наримановский: от улицы Васильева до улицы Щербакова;
  • улица Тендик: от улицы Мидин до улицы Дастан;
  • улица 9 Января: от улицы Мессароша до улицы Кайназаровой;
  • улица Сельповская: от проспекта Дэн Сяопина до улицы Серпуховской;
  • улица Дубосековская: от улицы Кайназаровой до улицы Мессароша;
  • Военный городок-1: внутридворовые дороги;
  • улица Козу-Баглан: от улицы Айкол до улицы Мыскал;
  • переулок Илийский: от улицы Кудрука до конца;
  • переулок Курулуш.

Ленинский район:

  • улица Ак-Марал: от улицы Чортекова до улицы Шералиева;
  • улица Безымянная: от улицы Гагарина до проектируемой улицы;
  • улица Бердибаева: от улицы Садырбаева до улицы Асылкеч;
  • улица Гоголя: от улицы Фрунзе до БЧК.

По линии департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры:

  • улица Курманжан Датки;
  • улица Ахунбаева;
  • строительство моста на улице Шукурова;
  • строительство моста на улице Ауэзова;
  • улица Калинина: от улицы Салиевой до проспекта Жибек Жолу;
  • улица Фучика: от улицы Московской до улицы Аска-Таш;
  • проспект Дэн Сяопина: от улицы Фучика до улицы Алыкулова;
  • улица Льва Толстого: от улицы Матыева до улицы Токтогула Фрунзе;
  • улица Льва Толстого: от улицы Ибраимова до улицы Касыма Акиева;
  • улица Бакаева.

Мэрия сообщает, что все работы ведутся по установленному графику и планируются к завершению в установленные сроки.
