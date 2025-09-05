Мэрия представила список улиц Бишкека, где продолжается ремонт

Мэрия Бишкека опубликовала список улиц, на которых продолжается ремонт дорог и теплосетей.

Реконструкция и ремонт тепловых сетей:

строительство насосной станции № 3 на проспекте Чуй и улице Осмонкула;

реконструкция тепломагистрали Запад-II от улицы Суюмбаева до улицы Фрунзе;

на улице Гагарина между улицей Шота Руставели и проспектом Чингиза Айтматова;

6-й микрорайон, южная сторона дома № 5;

микрорайон «Восток-5» на улице Кийизбаевой между улицами Мамбетова и Артемовской;

на улице Усенбаева между улицами Московской и Боконбаева;

Ремонт дорог:

Свердловский район:

улица Гоголя: от улицы Московская до улицы Жумабека;

проспект Жибек Жолу: от улицы Курманжан Датки до улицы Лермонтова;

улица Суворова: от БЧК до парка «Карагачевая роща»;

жилмассив «Учкун», улицы Сатыбалдиева: от улицы Ауэзова до улицы Мин-Булак;

проспект Чуй: от улицы Ибраимова до улицы Осмонкула (северная сторона);

улица Витебская: от улицы Ак-Шоокум до тупика;

улица Токмакская: от улицы Валиханова до улицы Ауэзова (южная сторона).

Октябрьский район:

4-й микрорайон: вдоль северной стороны домов № 41, 43, 44, южной стороны домов № 49, 30А и северной стороны дома № 49/1 до улицы Юнусалиева;

жилмассив «Алтын-Ордо», улицы № 9;

улица Армейская: от улицы Кийизбаевой до дома № 177а (510 метров);

улица Куланак: от улицы 7 Апреля до улицы Кок-Жангак (833 метров);

улица Уметалиева, село Кок-Жар;

улица Карагул Акмата.

Первомайский район:

переулок Наримановский: от улицы Васильева до улицы Щербакова;

улица Тендик: от улицы Мидин до улицы Дастан;

улица 9 Января: от улицы Мессароша до улицы Кайназаровой;

улица Сельповская: от проспекта Дэн Сяопина до улицы Серпуховской;

улица Дубосековская: от улицы Кайназаровой до улицы Мессароша;

Военный городок-1: внутридворовые дороги;

улица Козу-Баглан: от улицы Айкол до улицы Мыскал;

переулок Илийский: от улицы Кудрука до конца;

переулок Курулуш.

Ленинский район:

улица Ак-Марал: от улицы Чортекова до улицы Шералиева;

улица Безымянная: от улицы Гагарина до проектируемой улицы;

улица Бердибаева: от улицы Садырбаева до улицы Асылкеч;

улица Гоголя: от улицы Фрунзе до БЧК.

По линии департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры:

улица Курманжан Датки;

улица Ахунбаева;

строительство моста на улице Шукурова;

строительство моста на улице Ауэзова;

улица Калинина: от улицы Салиевой до проспекта Жибек Жолу;

улица Фучика: от улицы Московской до улицы Аска-Таш;

проспект Дэн Сяопина: от улицы Фучика до улицы Алыкулова;

улица Льва Толстого: от улицы Матыева до улицы Токтогула Фрунзе;

улица Льва Толстого: от улицы Ибраимова до улицы Касыма Акиева;

улица Бакаева.

Мэрия сообщает, что все работы ведутся по установленному графику и планируются к завершению в установленные сроки.