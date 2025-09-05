Мэрия представила список улиц Бишкека, где продолжается ремонт

Мэрия Бишкека опубликовала список улиц, на которых продолжается ремонт дорог и теплосетей.
Реконструкция и ремонт тепловых сетей:
- строительство насосной станции № 3 на проспекте Чуй и улице Осмонкула;
- реконструкция тепломагистрали Запад-II от улицы Суюмбаева до улицы Фрунзе;
- на улице Гагарина между улицей Шота Руставели и проспектом Чингиза Айтматова;
- 6-й микрорайон, южная сторона дома № 5;
- микрорайон «Восток-5» на улице Кийизбаевой между улицами Мамбетова и Артемовской;
- на улице Усенбаева между улицами Московской и Боконбаева;
Ремонт дорог:
Свердловский район:
- улица Гоголя: от улицы Московская до улицы Жумабека;
- проспект Жибек Жолу: от улицы Курманжан Датки до улицы Лермонтова;
- улица Суворова: от БЧК до парка «Карагачевая роща»;
- жилмассив «Учкун», улицы Сатыбалдиева: от улицы Ауэзова до улицы Мин-Булак;
- проспект Чуй: от улицы Ибраимова до улицы Осмонкула (северная сторона);
- улица Витебская: от улицы Ак-Шоокум до тупика;
- улица Токмакская: от улицы Валиханова до улицы Ауэзова (южная сторона).
Октябрьский район:
- 4-й микрорайон: вдоль северной стороны домов № 41, 43, 44, южной стороны домов № 49, 30А и северной стороны дома № 49/1 до улицы Юнусалиева;
- жилмассив «Алтын-Ордо», улицы № 9;
- улица Армейская: от улицы Кийизбаевой до дома № 177а (510 метров);
- улица Куланак: от улицы 7 Апреля до улицы Кок-Жангак (833 метров);
- улица Уметалиева, село Кок-Жар;
- улица Карагул Акмата.
Первомайский район:
- переулок Наримановский: от улицы Васильева до улицы Щербакова;
- улица Тендик: от улицы Мидин до улицы Дастан;
- улица 9 Января: от улицы Мессароша до улицы Кайназаровой;
- улица Сельповская: от проспекта Дэн Сяопина до улицы Серпуховской;
- улица Дубосековская: от улицы Кайназаровой до улицы Мессароша;
- Военный городок-1: внутридворовые дороги;
- улица Козу-Баглан: от улицы Айкол до улицы Мыскал;
- переулок Илийский: от улицы Кудрука до конца;
- переулок Курулуш.
Ленинский район:
- улица Ак-Марал: от улицы Чортекова до улицы Шералиева;
- улица Безымянная: от улицы Гагарина до проектируемой улицы;
- улица Бердибаева: от улицы Садырбаева до улицы Асылкеч;
- улица Гоголя: от улицы Фрунзе до БЧК.
По линии департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры:
- улица Курманжан Датки;
- улица Ахунбаева;
- строительство моста на улице Шукурова;
- строительство моста на улице Ауэзова;
- улица Калинина: от улицы Салиевой до проспекта Жибек Жолу;
- улица Фучика: от улицы Московской до улицы Аска-Таш;
- проспект Дэн Сяопина: от улицы Фучика до улицы Алыкулова;
- улица Льва Толстого: от улицы Матыева до улицы Токтогула Фрунзе;
- улица Льва Толстого: от улицы Ибраимова до улицы Касыма Акиева;
- улица Бакаева.
Мэрия сообщает, что все работы ведутся по установленному графику и планируются к завершению в установленные сроки.