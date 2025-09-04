Посольство Кыргызстана в Казахстане переехало в новое здание

3 сентября 2025 года посольство Кыргызской Республики в Республике Казахстан приступило к работе в новом здании, расположенном по адресу: город Астана, улица Кыз-Жибек, дом 28/3, 050028.

Контактные телефоны: +77172650463, +77011964285 (приемная); +7776124 8833 (консульский отдел).

Напомним, ранее Министерство иностранных дел заявляло, что купит здания для посольств Кыргызстана в Женеве и Сеуле. Отмечалось, что сначала здания будут куплены в тех странах, где их можно приобрести за сумму до $5 миллионов.

Министр Жээнбек Кулубаев тогда рассказал, что уже куплены здания для посольств в Венгрии и Франции. Во всех странах Центральной Азии диппредставительства Кыргызстана расположены в собственных зданиях.