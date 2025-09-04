12:26
USD 87.44
EUR 101.92
RUB 1.08
Общество

Посольство Кыргызстана в Казахстане переехало в новое здание

3 сентября 2025 года посольство Кыргызской Республики в Республике Казахстан приступило к работе в новом здании, расположенном по адресу: город Астана, улица Кыз-Жибек, дом 28/3, 050028.

Контактные телефоны: +77172650463, +77011964285 (приемная); +7776124 8833 (консульский отдел).

Напомним, ранее Министерство иностранных дел заявляло, что купит здания для посольств Кыргызстана в Женеве и Сеуле. Отмечалось, что сначала здания будут куплены в тех странах, где их можно приобрести за сумму до $5 миллионов.

Министр Жээнбек Кулубаев тогда рассказал, что уже куплены здания для посольств в Венгрии и Франции. Во всех странах Центральной Азии диппредставительства Кыргызстана расположены в собственных зданиях.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/342188/
просмотров: 192
Версия для печати
Материалы по теме
Следы неизвестной древней цивилизации обнаружили в Казахстане
Представитель Казахстана впервые стал победителем конкурса «Новая волна»
Почему Казахстан отстает по темпам роста от Кыргызстана, рассказали Токаеву
Убийство Салтанат Нукеновой. Бахытжан Байжанов вышел из колонии по амнистии
На КПП казахско-кыргызской границы намерены внедрить электронные очереди
Садыр Жапаров рассказал о совместных проектах, реализуемых с Казахстаном
Кыргызстан и Казахстан по итогам переговоров подписали ряд документов
Если едете за рубеж. Адреса и телефоны посольств и консульств Кыргызстана
В городе Ош открылось генеральное консульство Казахстана
Кыргызско-Казахский молодежный форум пройдет в Бишкеке
Популярные новости
Новые ПДД в&nbsp;КР: лишение прав до&nbsp;12&nbsp;лет и&nbsp;штрафы до&nbsp;200 тысяч сомов Новые ПДД в КР: лишение прав до 12 лет и штрафы до 200 тысяч сомов
В&nbsp;южной части Бишкека произошла авария. Временно отключена подача воды В южной части Бишкека произошла авария. Временно отключена подача воды
Проверку знаний ПДД для нарушителей решили отложить Проверку знаний ПДД для нарушителей решили отложить
Девушка из&nbsp;Кыргызстана стала пилотом в&nbsp;25&nbsp;лет: история Айбарчын Абдыразаковой Девушка из Кыргызстана стала пилотом в 25 лет: история Айбарчын Абдыразаковой
Бизнес
Кешбэк 10&nbsp;процентов реальными деньгами за&nbsp;каждый заказ в&nbsp;&laquo;Яндекс Еда&raquo; от&nbsp;BAKAI Кешбэк 10 процентов реальными деньгами за каждый заказ в «Яндекс Еда» от BAKAI
Тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA: связь для тех, кто служит народу Тариф «Мамлекеттик» от MEGA: связь для тех, кто служит народу
Андреа Бочелли грандиозно выступил в&nbsp;сердце Самарканда Андреа Бочелли грандиозно выступил в сердце Самарканда
Осторожно: мошенники выдают себя за&nbsp;сотрудников&nbsp;О! и&nbsp;выманивают SMS-коды Осторожно: мошенники выдают себя за сотрудников О! и выманивают SMS-коды
4 сентября, четверг
12:21
Введен временный запрет на вывоз из КР лома и отходов черных металлов Введен временный запрет на вывоз из КР лома и отходов ч...
12:19
Кыргызстанская и российская школы имени Валентины Терешковой будут сотрудничать
12:18
Турецкий историк предложил заселить юг страны кыргызами и уйгурами
12:12
Посольство Кыргызстана в Казахстане переехало в новое здание
12:09
Двух сотрудников Налоговой службы задержали в городе Ош