Общество

Национальный банк предупреждает об очередной мошеннической схеме

Неизвестные лица в социальной сети Instagram распространяют рекламу о быстром заработке, сообщает Нацбанк.

По его данным, после установления связи они предлагают пройти регистрацию и создают фальшивый криптокошелек, в котором якобы отображаются заработанные вами средства.

«Для убедительности в подлинности дохода злоумышленники демонстрируют ложный баланс. Далее они сообщают, что из-за лимитов на международные переводы через систему Western Union средства не могут быть выведены, и для получения средств просят оплатить комиссию на отключение лимита по переводам», — говорится в сообщении.

В этой связи Национальный банк предупреждает, что это мошенники.

«Не верьте подобным сообщениям и звонкам и ни в коем случае не переводите деньги незнакомцам. Если возникли сомнения, перепроверьте информацию в официальных источниках. Напоминаем, что Нацбанк не отправляет официальные документы гражданам посредством мессенджеров, не просит перевести деньги, а также не обслуживает физические лица.

Если вы поняли, что стали жертвой мошенников, немедленно заблокируйте банковскую карту и срочно обратитесь в правоохранительные органы», — добавил регулятор.

Номер общественной приемной НБ КР: 0 (312) 61-04-86.
