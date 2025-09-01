12:59
Общество

Скончался заслуженный деятель культуры КР, журналист-ветеран Байыш Толонов

На 74-м году жизни скончался заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики, журналист-ветеран Байыш Толонов.

Родился в 1951-м в селе Папан Кара-Суйского района Ошской области. После окончания филологического факультета Ошского государственного педагогического института начал свой творческий путь на Ошском радио. Позже почти полвека проработал в Ошской телестудии, занимая должности редактора, ведущего и телекомментатора.

из интернета
Фото из интернета. Байыш Толонов

Байыш Толонов готовил прямые эфиры с общественно значимых мероприятий, организовывал интервью с известными людьми. Его труд был высоко оценен и отмечен рядом наград. В последнее время работал в государственной телерадиокомпании «ЭлТР».

Редакция 24.kg выражает глубокие соболезнования семье и близким покойного.
