Департамент образования Бишкека прокомментировал объединение школ № 14 и 37

Департамент образования мэрии города Бишкека озвучил причины объединения школ № 14 и 37. Как сообщили в мэрии Бишкека, решение было принято на основе анализа состояния обеих организаций, их результатов и эффективности использования ресурсов.

Так, в школе № 14, рассчитанной на 800 мест, обучаются 848 детей и работает 47 педагогов, но при этом качество образования стабильно ниже среднегородских показателей, среди выпускников нет обладателей «Алтын тамга» и золотых сертификатов, а родители неохотно выбирают школу для обучения детей.

«Дополнительные проблемы усугубили факты незаконных денежных сборов и приписок учащихся, что подорвало доверие к учреждению и привело к кадровым решениям», — отметили в департаменте.

В то же время школа № 37, рассчитанная на 625 мест, принимает более 1 тысячи 600 детей и, несмотря на переполненность, демонстрирует стабильно высокие результаты. По данным департамента, выпускники ежегодно получают «Алтын тамга» и золотые сертификаты, а сама школа пользуется доверием и высоким спросом среди родителей. Здесь работает 67 педагогов, и коллектив смог сохранить качество учебного процесса даже в условиях нагрузки.

«Сопоставление показывает, что школа № 14 не использует свой потенциал и не обеспечивает должного уровня обучения, тогда как школа № 37 перегружена, но демонстрирует эффективную работу. В этих условиях объединение двух школ является логичным и необходимым шагом», — пояснили в департаменте образования.

Отмечается, что основные цели такого решения — повышение качества образования, создание равных возможностей для всех учащихся, рациональное использование зданий и помещений, укрепление кадрового потенциала, исключение незаконных денежных сборов и обеспечение прозрачности в управлении.

Ранее родители учащихся школы № 14 сообщали, что не согласны с решением об объединении школ.