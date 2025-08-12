14:03
Институт акыйкатчи добился привлечения к ответственности виновника ДТП

Институт омбудсмена оказал поддержку в защите прав жителя Таласской области, получившего тяжкий вред здоровью в результате ДТП. Милиция возбудила уголовное дело по факту аварии с причинением тяжкого вреда здоровью.

К акыйкатчи Джамиле Джаманбаевой 15 июля обратилась Э.Ч., жительница села Кызыл-Адыр Таласской области, с просьбой посодействовать возбуждению уголовного дело против Н. у. Э., по вине которого ее муж сейчас находится в тяжелом состоянии.

В своем заявлении женщина указала, что 25 мая на пересечении улиц Ч.Айтматова и М.Айтматова водитель Mercedes-Benz E-Class 210 на большой скорости выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen Golf 3, за рулем которого был супруг заявительницы А.М.

Пострадавшая сторона также сообщила, что во время медосмотра подтвердился факт алкогольного опьянения Н. у. Э. в момент ДТП. А.М. диагностировали разрыв диафрагмы, перелом подколенника надколенного сустава. Он перенес две операции.

По информации женщины, есть видеоматериалы, а также свидетели ДТП с участием двух машин. Пострадавшая сторона написала заявление еще 28 мая в районный отдел милиции.

«Но следователь РОВД Н.Т. не возбуждал уголовное дело, говоря, что нужно подождать результаты судебно-медицинской и автотехнической экспертиз. А потом 4 июля и вовсе вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления.

Сейчас наша семья находится в крайне тяжелом положении. Я ухаживаю за мужем, поэтому не могу выйти на работу. Мы не можем оплатить взятые нами кредиты и контракты на обучение наших детей. Виновник ДТП не соизволил не то, что извиниться, а обвиняет нас в произошедшем, оказывает давление. Деньги на восстановление и лечение супруга нам собрали родственники», — пояснила Э.Ч.

Уполномоченный представитель омбудсмена по Таласской области 16 июля направил официальный запрос в районную прокуратуру с требованием провести проверку по заявлению Э.Ч. В надзорном органе 24 июля ответили, что результаты судебно-медицинской экспертизы доказывают — А.М. получил тяжкий вред здоровью. Также там проинформировали, что после изучения заключения автотехнической экспертизы дело отправлено на повторную доследственную проверку в РОВД.

В свою очередь, следственный отдел милиции Айтматовского района возбудил уголовное дело по статье 312 части 2 «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью» УК КР.

На сегодня следственные мероприятия завершены, Н. у. Э. задержан. Дело передано в суд.
