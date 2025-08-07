15:59
Команда Кыргызстана прибыла на военно-спортивные игры стран СНГ со старым флагом

В парке Победы на Поклонной горе в Музее Победы (Москва) проходят IV Военно-спортивные игры Вооруженных сил государств — участников СНГ, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Спортсмены из Кыргызстана заявлены во всех дисциплинах программы. Однако непонятно, почему отечественная команда прибыла на соревнования со старым флагом страны. Минобороны КР пока недоступно для комментариев.

«Мы, как наследники Победы, гордимся и чтим достижения наших предков. Все свои результаты трудовой деятельности — в ратных делах, спорте, науке — посвящаем памяти участников Великой Отечественной войны, — сказал секретарь Совета министров обороны СНГ Юрий Дашкин. — Убежден, что в спортивных состязаниях, в которых мы будем принимать участие, вы покажете наивысшие результаты своих спортивных достижений. Вы представите те лучшие образцы достижений в военном спорте, которые позволят каждому из вас добиться победы».

В Играх участвует шесть стран: Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

В программу входят армейский рукопашный бой, офицерское троеборье, самбо, гиревой спорт, стрельба из штатного или табельного оружия.
