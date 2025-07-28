Убившего падчерицу мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы

Первомайский районный суд Бишкека 28 июля огласил приговор в отношении Евгения Бертрама. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По ее данным, судья Чынгыз Бердимуратов признал его виновным в похищении и убийстве 17-летней Дарьи Поповой.

Бертрама приговорили к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Фото ГУВД Бишкека

Напомним, 30 октября 2024 года мужчина похитил девушку в Бишкеке, убил и выбросил тело в Чуйской области. Сам он скрывался на Иссык-Куле, где его и задержали.