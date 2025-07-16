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Общество

В Кыргызстане отметили День основания гидрометеослужбы. Как все начиналось

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Кыргызской Республики напомнили об истории становления гидрометеорологической службы страны. Поводом стало празднование Дня основания Кыргызгидромета, который официально отмечают ежегодно 16 июля.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, история метеонаблюдений в Кыргызстане началась в 1856 году. Тогда российский путешественник Николай Северцов основал первую метеостанцию в селе Ак-Суу на берегу озера Иссык-Куль. С тех пор в стране начали проводить регулярные наблюдения за осадками, температурой воздуха и атмосферными явлениями.

С 1881 года метеонаблюдения стали вести в городе Оше, а в октябре того же года — в селе Гулчо, где открыли третью военную метеостанцию. Она была оснащена простыми приборами: флюгером, дождемером, солнечными часами и будкой.

В 1885 году метеопост открылся в Нарыне, а с 1889 по 1913 год станции появились в Токмаке, Пишпеке (нынешний Бишкек), на перевале Иркештам, в Рыбачьем, Кочкоре, на реке Тос.

Метеонаблюдения вели в сложных условиях: отсутствие техники, устаревшие приборы и перебои в работе снижали точность данных, но собранные материалы стали основой для изучения климата и природы Кыргызстана.

В 1926 году, 18 июля, официально учредили метеорологическое бюро Кыргызской АССР, что стало важным шагом в развитии национальной гидрометеорологии.

Сегодня Кыргызгидромет играет ключевую роль в обеспечении населения и госорганов прогнозами погоды, предупреждением о стихийных бедствиях и изучении климатических изменений в стране.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336458/
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