Школьники Кыргызстана представили культуру страны на форуме «Дети Содружества»

Школьники Кыргызстана представили культуру своей страны на X Международном культурно-образовательном форуме «Дети Содружества». Об этом сообщает SNG.TODAY.

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Ребята познакомили сверстников с историей своей страны, национальными танцами, творчеством композитора Атая Огонбаева, традиционной игрой «Аркан тартыш» и блюдами кыргызской национальной кухни. Кроме того, участники форума услышали рассказ о эпосе «Манас», а также о значении народного танца.

В делегацию вошли школьники из всех регионов страны — отличники учебы и победители олимпиад.

Напомним, что в этом году форум посвящен теме «80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Память и единство поколений». В нем участвуют школьники из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.