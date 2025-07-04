Рейтинг отеля Sheraton в Бишкеке упал до 1,4 балла после резонансной драки

Отель Sheraton в Бишкеке оказался в центре общественного скандала после инцидента с участием танцора Жана Воинова и его супруги Зарины Алмасовой. На фоне резонансной драки, произошедшей в ночь с 30 июня на 1 июля, рейтинг гостиницы в популярном онлайн-сервисе 2GIS стремительно рухнул до 1,4 балла из 5 возможных.

Пользователи массово оставляют гневные отзывы, обвиняя руководство и охрану отеля в бездействии. «Как можно было допустить подобное в заведении такого уровня? Где охрана, почему никто не вмешался?» — пишут комментаторы.

Фото 24.kg. Рейтинг Sheraton в Бишкеке резко упал до 1,4 балла после резонансной драки

Известно, что в ту ночь три девушки, в том числе блогер Алина Жакыпова (Begemot Kyz), стали жертвами нападения. По их словам, группа из восьми человек, включая Жана Воинова и его супругу, напала на них у бассейна отеля.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Жан Воинов задержан. Ранее суд заключил под стражу другого участника драки — мужчину, обвиняемого в грабежe и агрессивном поведении.

На момент публикации отель Sheraton официальных комментариев по поводу случившегося не дал.