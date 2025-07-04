Усилить полив зеленых насаждений из-за аномальной жары поручил мэр Бишкека

Мэр Айбек Джунушалиев в связи с аномальной жарой поручил МП «Бишкекзеленстрой» усилить полив зеленых насаждений. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, поручено:

руководителю предприятия усилить полив зеленых насаждений и работы по озеленению столицы;

акимам и руководителям МТУ взять под личный контроль, за отсутствие своевременного полива руководители понесут персональную ответственность;

остальным коммунальным службам оказать повсеместное содействие МП «Бишкекзеленстрой»;

муниципальной инспекции провести разъяснительные работы с владельцами хозяйствующих субъектов по организации регулярного полива зеленых насаждений на прилегающей территории;

МП «Тазалык» усилить очистку ирригационных сетей.

Напомним, в связи с повышением температуры воздуха деревья и кустарники в городе высыхают. Так, на «Дзержинке» выгорела трава, а деревья сбросили листву. Скверы и аллеи и вовсе погибают от засухи.