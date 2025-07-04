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Общество

Усилить полив зеленых насаждений из-за аномальной жары поручил мэр Бишкека

Фото пресс-службы мэрии

Мэр Айбек Джунушалиев в связи с аномальной жарой поручил МП «Бишкекзеленстрой» усилить полив зеленых насаждений. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, поручено:

  • руководителю предприятия усилить полив зеленых насаждений и работы по озеленению столицы;
  • акимам и руководителям МТУ взять под личный контроль, за отсутствие своевременного полива руководители понесут персональную ответственность;
  • остальным коммунальным службам оказать повсеместное содействие МП «Бишкекзеленстрой»;
  • муниципальной инспекции провести разъяснительные работы с владельцами хозяйствующих субъектов по организации регулярного полива зеленых насаждений на прилегающей территории;
  • МП «Тазалык» усилить очистку ирригационных сетей.

Напомним, в связи с повышением температуры воздуха деревья и кустарники в городе высыхают. Так, на «Дзержинке» выгорела трава, а деревья сбросили листву. Скверы и аллеи и вовсе погибают от засухи. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335175/
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