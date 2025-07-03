19:59
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Три пансионата на Иссык-Куле оштрафовали за незаконный выброс мусора

Фото пресс-службы Минприроды

Сотрудники Службы экологического и технического надзора оштрафовали три пансионата «Барчын», Good Like и «Алтын-Кол» на 58 тысяч сомов за экологические нарушения на территории Иссык-Кульской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На пансионат «Барчын» в селе Сары-Ой наложили два штрафа на сумму 45 тысяч сомов за нарушение порядка сброса сточных вод в окружающую среду и сброс мусора в неустановленных местах.

Пансионату «Алтын-Кол» в селе Чон-Сары-Ой выписали штраф в 5 тысяч 500 сомов.

В отношении пансионата Good Like в том же селе за сжигание мусора, бытовых, производственных, промышленных отходов и других предметов, а также сжигание листвы наложили штраф в 7 тысяч 500 сомов.

Ранее Минприроды оштрафовали пансионаты «Ак-Бермет» и «Акун» на 34 тысячи сомов за выброс мусора в неположенных местах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335093/
просмотров: 141
Версия для печати
Материалы по теме
Более 230 тонн мусора вывезли из канала Кызыл-Аскер
Нарушители чистоты и порядка в Бишкеке оштрафованы на 680 тысяч сомов
Новые контейнеры для сбора мусора передали жителям одного из районов Бишкека
В Ак-Суу завод по переработке пластика простаивает из-за равнодушия чиновников
Пансионат «Золотые пески» оштрафован за выброс мусора в неположенном месте
С побережья Иссык-Куля за последние два месяца вывезли 3 тонны мусора
«Тазалык» усилил уборку из-за жары и просит горожан соблюдать санитарные правила
На Ала-Арчинском водохранилище тонны мусора. Горожане бьют тревогу
После открытия стадиона «Алга» в Бишкеке парковка утопает в мусоре
Эколог Гульбара Оморова показала горы мусора в районе научной станции Адыгене
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидается жара до&nbsp;+41&nbsp;градуса Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается жара до +41 градуса
Полис ОСАГО в&nbsp;Кыргызстане можно оформить до&nbsp;1&nbsp;сентября 2025 года Полис ОСАГО в Кыргызстане можно оформить до 1 сентября 2025 года
Жители южного берега Иссык-Куля обеспокоены массовым строительством Жители южного берега Иссык-Куля обеспокоены массовым строительством
Бизнес
BakAi &amp;&nbsp;&laquo;Шоро&raquo; запускают летнюю акцию с&nbsp;призами BakAi & «Шоро» запускают летнюю акцию с призами
Подготовка к&nbsp;школе без стресса: записать ребенка в&nbsp;первый класс можно онлайн Подготовка к школе без стресса: записать ребенка в первый класс можно онлайн
Мини-футбол для тех, кто на&nbsp;службе: как прошел турнир при поддержке KFC Мини-футбол для тех, кто на службе: как прошел турнир при поддержке KFC
Как избежать штрафов: оформите ОСАГО быстро и&nbsp;выгодно Как избежать штрафов: оформите ОСАГО быстро и выгодно
3 июля, четверг
19:45
Три пансионата на Иссык-Куле оштрафовали за незаконный выброс мусора Три пансионата на Иссык-Куле оштрафовали за незаконный...
19:30
Улицу Медерова в Бишкеке открыли после ремонта
19:23
По примеру Бишкека: в городе Ош создали муниципальную инспекцию
19:02
Евразийский банк развития впервые разместил облигации в ОАЭ
18:37
CPJ призвал президента наложить вето на принятый парламентом закон о СМИ