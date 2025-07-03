Три пансионата на Иссык-Куле оштрафовали за незаконный выброс мусора

Сотрудники Службы экологического и технического надзора оштрафовали три пансионата «Барчын», Good Like и «Алтын-Кол» на 58 тысяч сомов за экологические нарушения на территории Иссык-Кульской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На пансионат «Барчын» в селе Сары-Ой наложили два штрафа на сумму 45 тысяч сомов за нарушение порядка сброса сточных вод в окружающую среду и сброс мусора в неустановленных местах.

Пансионату «Алтын-Кол» в селе Чон-Сары-Ой выписали штраф в 5 тысяч 500 сомов.

В отношении пансионата Good Like в том же селе за сжигание мусора, бытовых, производственных, промышленных отходов и других предметов, а также сжигание листвы наложили штраф в 7 тысяч 500 сомов.

Ранее Минприроды оштрафовали пансионаты «Ак-Бермет» и «Акун» на 34 тысячи сомов за выброс мусора в неположенных местах.