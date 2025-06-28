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Общество

HRW призывает Садыра Жапарова наложить вето на законопроекты о СМИ и акыйкатчи

Неправительственная правозащитная организация Human Rights Watch призывает президента Садыра Жапарова наложить вето на законопроекты о СМИ и акыйкатчи. Обращение опубликовано на сайте НПО.

В HRW напомнили, что 25 июня парламент Кыргызстана принял два законопроекта, которые грозят существенно ослабить свободу СМИ и защиту от пыток в стране.

Подчеркивается, что законопроект об омбудсмене фактически ликвидирует независимый Национальный центр по предупреждению пыток, объединяя его с институтом омбудсмена. Проект закона о средствах массовой информации предоставляет властям широкие полномочия отказывать в регистрации СМИ, препятствовать их работе и закрывать их без судебного надзора.

«Парламент поставил защиту прав человека под серьезную угрозу, приняв законопроекты, которые разрушат важнейшие механизмы надзора за пытками и подорвут независимость СМИ. Президент Садыр Жапаров должен наложить вето на оба законопроекта, которые нарушат международные обязательства КР в области прав человека и поставят под угрозу безопасность и свободу людей», — сказала исследователь по Центральной Азии в Human Rights Watch Сыйнат Султаналиева.

В организации отмечают, что оба законопроекта спешно приняты во втором и третьем чтениях в течение дня, и в них внесли существенные изменения по сравнению с версиями, первоначально представленными Жогорку Кенешу и одобренными в первом чтении, что лишило законодателей и гражданское общество достаточного времени для рассмотрения и реагирования на изменения.

Напомним, на этой неделе депутаты ЖК поддержали ликвидацию Наццентра по предупреждению пыток. За проголосовали 62 нардепа, 6 — против. Кроме того, народные избранники во втором и третьем чтениях приняли законопроект «О средствах массовой информации». В одобренной депутатами версии проекта закона ужесточены требования к СМИ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334571/
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