В КР создается единый кадровый резерв для начальных должностей в госслужбе

В Кыргызстане будет сформирован единый кадровый резерв для замещения начальных административных должностей государственной и муниципальной службы. Это предусмотрено в рамках Указа президента от 10 марта 2025 года «О дополнительных мерах по повышению эффективности и дебюрократизации системы государственной службы». Об этом сообщили в Госагентстве по делам государственной службы и местного самоуправления.

Речь идет о должностях младшего уровня, на которые теперь можно будет попасть через централизованную систему отбора, без необходимости участия в отдельных конкурсах каждого государственного органа.

Если ранее каждый орган власти самостоятельно организовывал конкурсы, что сопровождалось значительными временными и организационными затратами, то теперь процесс будет унифицирован. Это, как ожидается, повысит прозрачность, снизит бюрократию и ускорит комплектование кадров.

Кандидаты, успешно прошедшие централизованный конкурс, смогут быть назначены в различные государственные и муниципальные органы без дополнительных этапов отбора. Такой подход, по мнению разработчиков, позволит обеспечить кадровую стабильность, повысит качество подбора персонала и облегчит доступ квалифицированных специалистов к государственной службе.

Закон об изменениях принят 18 июня в Жогорку Кенеше.