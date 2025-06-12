Иностранцам, находящимся в КР незаконно, рекомендуют добровольно покинуть страну

Всем иностранным гражданам, находящимся на территории Кыргызской Республики незаконно, настоятельно рекомендуется добровольно покинуть страну, оформив выездные визы (для граждан визовых стран) через портал «Электронная виза». Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе МИД КР.

По данным ведомства, лица, нарушившие правила пребывания, несут ответственность в соответствии с законодательством КР.

Отмечается, что привлечение иностранных граждан к уголовной или административной ответственности не входит в компетенцию министерства.

Напомним, иностранцам и лицам без гражданства, пребывающим в КР с нарушением миграционного законодательства, до 10 июня 2025 года предоставлялась возможность легализовать свое правовое положение на территории республики.

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По данным на 9 июня, иностранцы подали более 3 тысяч заявлений на легализацию своего статуса в Кыргызстане.

Более актуальной статистики пока нет.

«Подавляющее большинство заявлений от иностранных граждан, поступивших в МИД в рамках легализации, в настоящее время находится на стадии рассмотрения в соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами. После завершения рассмотрения всех заявлений, поступивших в период с 22 мая по 10 июня 2025 года, будет проведена перекрестная сверка и сравнительный анализ точного количества легализованных лиц, получивших визу или единое разрешение», — пояснили в министерстве.

Что касается приблизительной численности оставшихся нелегальных мигрантов в ведомстве отметили, что в рамках проводимой работы по выявлению лиц, нарушивших правила пребывания, органами начата операция «Нелегал».

После завершения оперативных мероприятий и процедуры рассмотрения заявлений на разрешительные документы компетентными органами в сфере внешней миграции будет проведена работа по осуществлению перекрестного учета собранных данных для определения количества иностранных граждан, которые еще не легализовали свой правовой статус.

Продлевать сроки легализации не будут.