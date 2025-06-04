Законопроект о самозапрете получения кредита одобрен в первом чтении

Депутаты Жогорку Кенеша одобрили законопроект по установлению самозапрета на заключение кредитной сделки.

Группа нардепов, разработавшая инициативу, предлагает прописать в Законе «Об обмене кредитной информацией», что субъект имеет право устанавливать самозапрет на заключение кредитной сделки, а также снимать его.

«Установление самозапрета, а также его снятие осуществляются субъектом кредитной информации — физическим лицом безвозмездно самостоятельно посредством Государственного портала электронных услуг или иным способом, определяемым уполномоченным государственным органом. Установленный самозапрет не имеет обратной силы в отношении кредитных сделок, заключенных с кредитными организациями до установления данного самозапрета», — говорится в документе.

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В Законе «О банках и банковской деятельности» предлагается прописать, что лица, предоставляющие банковские услуги, до заключения кредитного договора обязаны запросить в существующих кредитных бюро информацию о наличии или об отсутствии самозапрета.

Депутаты отметили, что основная цель законопроекта — защита граждан от финансового мошенничества, связанного с оформлением кредитов без их ведома.

Как озвучил на заседании один из инициаторов законопроекта Бекмурза Эргешов, ссылаясь на официальную статистику МВД, за 2024 год более 36 процентов уголовных дел возбуждено по фактам мошенничества. Общая сумма ущерба составила почти 1 миллиард сомов.

Парламентарии приняли предлагаемый законопроект в первом чтении.

Ранее сообщалось, что Национальный банк рассматривает возможность внедрения механизма самозапрета на получение кредитов.