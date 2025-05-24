В Бишкеке 24 мая облачно, без осадков. Температура воздуха днем ожидается +28 градусов.
Отключения света, воды и газа
В Бишкеке с 21 апреля по 31 мая отключили горячее водоснабжение для выполнения профилактических и ремонтных работ. Подробнее
У кого намечается той
Кубат Касейинов
Родился 24 мая 1965 года. Первый заместитель министра природных ресурсов, экологии и технадзора.
Памятные даты
День славянской письменности и культуры
Ежегодно 24 мая во всех славянских странах отмечают День славянской письменности и культуры и торжественно прославляют создателей славянской письменности святых Кирилла и Мефодия — учителей словенских.
В настоящее время этому празднику посвящаются научные форумы, проводятся фестивали, выставки, книжные ярмарки, поэтические чтения, смотры художественной самодеятельности, концерты и другие разнообразные культурные мероприятия.
Люди, которые меняли мир
Родился Герой Советского Союза Иван Немцев
Родился 24 мая 1923 года в селе Быстровка (ныне город Кемин). В марте 1942-го призван на службу в рабоче-крестьянскую Красную армию. С мая того же года — на фронтах Великой Отечественной войны.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1943-го за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» сержант Иван Немцев удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
В 1969-1970 годах возглавлял ОГАИ МВД Киргизской ССР.
Скончался 13 декабря 1997-го.
В честь Ивана Немцева названа улица в родном селе.
Родился государственный деятель Алиаскар Токтоналиев
Родился 24 мая 1929-го в селе Эпкин Иссык-Атинского района. Кыргызский государственный деятель. Министр финансов Киргизской ССР (1960-1986).
С 1960 по 1985 год был министром финансов Киргизской ССР. Под его управлением финансово-экономическая система Киргизской ССР переживает динамичное становление и развитие.
В историю Кыргызстана вошел как самый молодой министр республики. Возглавил в феврале 1960-го Министерство финансов Киргизской ССР и проработал в этой должности почти 26 лет.
В 1994 году постановлением правительства Бишкекскому финансово-экономическому техникуму присвоено имя Алиаскара Токтоналиева. В столице названа улица именем финансиста.
Куда сходить
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