01:16
USD 87.45
EUR 99.18
RUB 1.10
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 24 мая облачно, без осадков. Температура воздуха днем ожидается +28 градусов.

Отключения света, воды и газа

В Бишкеке с 21 апреля по 31 мая отключили горячее водоснабжение для выполнения профилактических и ремонтных работ. Подробнее

У кого намечается той

Кубат Касейинов

Родился 24 мая 1965 года. Первый заместитель министра природных ресурсов, экологии и технадзора.

Памятные даты

День славянской письменности и культуры

из интернета
Фото из интернета. Памятник Кириллу и Мефодию в Ханты-Мансийске

Ежегодно 24 мая во всех славянских странах отмечают День славянской письменности и культуры и торжественно прославляют создателей славянской письменности святых Кирилла и Мефодия — учителей словенских.

В настоящее время этому празднику посвящаются научные форумы, проводятся фестивали, выставки, книжные ярмарки, поэтические чтения, смотры художественной самодеятельности, концерты и другие разнообразные культурные мероприятия.

Люди, которые меняли мир

Родился Герой Советского Союза Иван Немцев

Родился 24 мая 1923 года в селе Быстровка (ныне город Кемин). В марте 1942-го призван на службу в рабоче-крестьянскую Красную армию. С мая того же года — на фронтах Великой Отечественной войны.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1943-го за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» сержант Иван Немцев удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В 1969-1970 годах возглавлял ОГАИ МВД Киргизской ССР.

Скончался 13 декабря 1997-го.

В честь Ивана Немцева названа улица в родном селе.

Родился государственный деятель Алиаскар Токтоналиев

Родился 24 мая 1929-го в селе Эпкин Иссык-Атинского района. Кыргызский государственный деятель. Министр финансов Киргизской ССР (1960-1986).

С 1960 по 1985 год был министром финансов Киргизской ССР. Под его управлением финансово-экономическая система Киргизской ССР переживает динамичное становление и развитие.

В историю Кыргызстана вошел как самый молодой министр республики. Возглавил в феврале 1960-го Министерство финансов Киргизской ССР и проработал в этой должности почти 26 лет.

В 1994 году постановлением правительства Бишкекскому финансово-экономическому техникуму присвоено имя Алиаскара Токтоналиева. В столице названа улица именем финансиста.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330240/
просмотров: 317
Версия для печати
Материалы по теме
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Популярные новости
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и&nbsp;на&nbsp;какие цели Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж? Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж?
Город стоит: в&nbsp;Бишкеке растет возмущение из-за пробок и&nbsp;перекрытых улиц Город стоит: в Бишкеке растет возмущение из-за пробок и перекрытых улиц
В&nbsp;Евросоюзе меняют правила въезда: что изменится для владельцев шенгенских виз В Евросоюзе меняют правила въезда: что изменится для владельцев шенгенских виз
Бизнес
Подарите своему школьнику смартфон! Поздравьте с&nbsp;окончанием учебного года! Подарите своему школьнику смартфон! Поздравьте с окончанием учебного года!
Министерство энергетики и&nbsp;KOICA завершили строительство Операционного центра CAS Министерство энергетики и KOICA завершили строительство Операционного центра CAS
Ваш цифровой помощник: MegaPay упрощает доступ к&nbsp;госуслугам в&nbsp;Кыргызстане Ваш цифровой помощник: MegaPay упрощает доступ к госуслугам в Кыргызстане
Минприроды, &laquo;Элдик Банк&raquo; и&nbsp;ПРООН провели семинар Минприроды, «Элдик Банк» и ПРООН провели семинар
24 мая, суббота
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
23 мая, пятница
23:47
Садыр Жапаров: В стране происходят масштабные изменения в сфере спорта
23:39
ИИ-индустрия столкнется с нехваткой электроэнергии уже в 2026 году — Илон Маск
23:07
Торговые войны. Трамп угрожает ввести пошлины в 50 процентов на импорт из ЕС
22:45
В Германии Uber ввел опцию поездок только для женщин
22:23
Нестабильность. Более половины жителей Германии готовы переехать в другую страну