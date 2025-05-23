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Общество

Торговые войны. Трамп угрожает ввести пошлины в 50 процентов на импорт из ЕС

Дональд Трамп угрожает ввести 50-процентные пошлины на импорт из Евросоюза. Об этом пишет DW.

По данным издания, президент США заявил, что переговоры с Брюсселем «ни к чему не приводят», поэтому тарифы могут вступить в силу уже с 1 июня 2025 года. Трамп утверждает, что Евросоюз создан с целью «ущемления Соединенных Штатов в сфере торговли».

«Их значительные торговые барьеры, НДС, нелепые корпоративные штрафы, немонетарные торговые барьеры, валютные манипуляции, несправедливые и необоснованные иски против американских компаний и многое другое привели к торговому дефициту в размере более $250 миллиардов в год, что является совершенно неприемлемым», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

В апреле Евросоюз собирался ввести 25-процентные пошлины на часть импорта из США. Эти пошлины, если ЕС окончательно о них договорится, станут ответом не на «ковровые» пошлины Дональда Трампа, о которых он объявил 2 апреля, а на пошлины на импорт алюминия и стали, введенные Белым домом в марте.

Напомним, 2 апреля Белый дом ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10 процентов на все импортируемые товары, а для отдельных стран она окажется заметно выше: 34 процента для Китая, 46 процентов для Вьетнама и 20 процентов для Евросоюза.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330237/
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