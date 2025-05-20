Кыргызстан и Таджикистан возобновят автобусное сообщение. Этот вопрос в Астане в рамках встречи министров транспорта стран Центральной Азии и Китая обсудили главы профильных ведомств двух стран.

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Уточняется, что Азим Иброхим и Абсаттар Сыргабаев обсудили восстановление межгосударственного автобусного сообщения по ранее действовавшим маршрутам.

Отмечается, что рассмотрена возможность запуска регулярных рейсов по маршрутам Худжанд — Ош, Худжанд — Баткен и Исфара — Баткен. Ранее они приостановлены.

Минтранс РТ также предлагает возобновить эксплуатацию участка железной дороги Спитамен — Истиклол — Спитамен в Согдийской области. Речь идет об использовании этого направления для транзитных грузоперевозок кыргызской стороны.

Ранее президент Садыр Жапаров сообщил о возобновлении авиасообщения между двумя государствами с 14 марта. По его словам, перелеты запланированы по направлениям Душанбе — Бишкек и Бишкек — Худжанд.