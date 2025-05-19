Почему международный аэропорт «Манас» не получил код BSH?

В пресс-службе ОАО «Аэропорты Кыргызстана» рассказали 24.kg, почему международная воздушная гавань «Манас» не получил код BSH.

Напомним, общественность предлагала заменить FRU именно этим кодом. Но, как отметили в ведомстве, коды BSH, MNS, MAN заняты.

Отметим, с 9 августа этого года международный аэропорт «Манас» официально изменит свой трехбуквенный код IATA — с FRU на BSZ.

Решение принято в соответствии с резолюцией № 763 Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), которая регулирует процедуру смены кодов в глобальной авиационной системе. Смена вступит в силу спустя 90 дней после получения официального уведомления от IATA, направленного 9 мая 2025-го.