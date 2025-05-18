Сильный ветер в Бишкеке повалил деревья и повредил крыши: мэрия о последствиях

В ночь на 18 мая в Бишкеке пронесся мощный шквалистый ветер, вызвавший серьезные разрушения. По данным мэрии, в разных районах города упало 23 дерева, еще 49 получили повреждения. Некоторые из них упали на припаркованные автомобили, нанеся им ущерб.

Порывами ветра также сорвало кровли жилых домов, коммерческих объектов и социальных учреждений. В 11-м микрорайоне пострадала крыша многоэтажного здания, при этом был поврежден забор расположенной рядом школы.

Отдельно в мэрии отметили, что главный государственный флаг на площади Ала-Тоо был порван ветром. Его сняли и заменили на новый в течение 30 минут после инцидента.

На месте работают специальные бригады: они занимаются расчисткой улиц, устранением последствий и проведением аварийного ремонта. Власти города просят горожан соблюдать осторожность и сообщать о происшествиях по номерам кол-центра 1840 и 1850.

По данным МЧС, ночью скорость ветра в Бишкеке достигала 20–22 метров в секунду. В ближайшие сутки прогнозируются кратковременные дожди и грозы.