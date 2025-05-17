В Бишкеке на летний период вводится временное ограничение на движение грузовиков

В Бишкеке с 20 мая по 1 октября с 09.00 до 19.00 при температуре воздуха +28°C и выше вводится временное ограничение на движение грузовых автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Данное решения принято в целях обеспечения сохранности и увеличения сроков эксплуатации дорог. Временные ограничения коснутся большегрузных автомобилей с общей массой, превышающей 18 тонн.

Ограничение не распространяется на следующие виды грузовиков:

перевозящие гуманитарную помощь, продукты питания, горюче-смазочные материалы;

осуществляющие перевозку крупногабаритных и специальных грузов по специальным разрешениям, выданным уполномоченным государственным органом, при проезде через территорию города Бишкека;

задействованные в ремонте, строительстве и обслуживании автомобильных дорог, а также в строительстве объектов, предназначенных для государственных и общественных нужд.

Кроме того, на период проведения ремонтных работ на муниципальных дорогах движение автотранспортных средств запрещается.

В муниципалитете отметили, что: