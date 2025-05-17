В Бишкеке на летний период вводится временное ограничение на движение грузовиков

В Бишкеке с 20 мая по 1 октября с 09.00 до 19.00 при температуре воздуха +28°C и выше вводится временное ограничение на движение грузовых автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Данное решения принято в целях обеспечения сохранности и увеличения сроков эксплуатации дорог. Временные ограничения коснутся большегрузных автомобилей с общей массой, превышающей 18 тонн.
Ограничение не распространяется на следующие виды грузовиков:
- перевозящие гуманитарную помощь, продукты питания, горюче-смазочные материалы;
- осуществляющие перевозку крупногабаритных и специальных грузов по специальным разрешениям, выданным уполномоченным государственным органом, при проезде через территорию города Бишкека;
- задействованные в ремонте, строительстве и обслуживании автомобильных дорог, а также в строительстве объектов, предназначенных для государственных и общественных нужд.
Кроме того, на период проведения ремонтных работ на муниципальных дорогах движение автотранспортных средств запрещается.
В муниципалитете отметили, что:
- до 20 мая будут установлены соответствующие дорожные знаки;
- будут разработаны схемы объездных маршрутов на участках, где проводятся ремонтные работы;
- районные администрации обеспечат финансирование и проведение разъяснительной работы среди водителей грузового транспорта;
- контроль за соблюдением распоряжения будет усилен со стороны Патрульной службы милиции и Муниципальной инспекции.