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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Кыргызстане

В Бишкеке на летний период вводится временное ограничение на движение грузовиков

В Бишкеке с 20 мая по 1 октября с 09.00 до 19.00 при температуре воздуха +28°C и выше вводится временное ограничение на движение грузовых автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Данное решения принято в целях обеспечения сохранности и увеличения сроков эксплуатации дорог. Временные ограничения коснутся большегрузных автомобилей с общей массой, превышающей 18 тонн.

Ограничение не распространяется на следующие виды грузовиков:

  • перевозящие гуманитарную помощь, продукты питания, горюче-смазочные материалы;
  • осуществляющие перевозку крупногабаритных и специальных грузов по специальным разрешениям, выданным уполномоченным государственным органом, при проезде через территорию города Бишкека;
  • задействованные в ремонте, строительстве и обслуживании автомобильных дорог, а также в строительстве объектов, предназначенных для государственных и общественных нужд.

Кроме того, на период проведения ремонтных работ на муниципальных дорогах движение автотранспортных средств запрещается.

В муниципалитете отметили, что:

  • до 20 мая будут установлены соответствующие дорожные знаки;
  • будут разработаны схемы объездных маршрутов на участках, где проводятся ремонтные работы;
  • районные администрации обеспечат финансирование и проведение разъяснительной работы среди водителей грузового транспорта;
  • контроль за соблюдением распоряжения будет усилен со стороны Патрульной службы милиции и Муниципальной инспекции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329415/
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