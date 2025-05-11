В Бишкеке 11 мая возможны дожди. Температура воздуха днем ожидается +25 градусов.

Отключения света, воды и газа

9.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ак Марал, Термечикова), о трезки улиц Токтогула, Уметалиева, Тимирязева, Сыдыкова.

В Бишкеке с 21 апреля по 31 мая отключили горячее водоснабжение для выполнения профилактических и ремонтных работ. Подробнее

У кого намечается той

Каныбек Иманалиев

Родился 11 мая 1969 года. Председатель Союза писателей Кыргызстана.

Азамат Арнабек уулу

Родился 11 мая 1983 года. Мэр Балыкчи.

Памятные даты

Кыргызскому национальному университету присвоено имя Жусупа Баласагына

В 2002 году старейшее и крупнейшее высшее учебное заведение республики переименовали в Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына.

Учебное заведение создано 25 октября 1925-год как Киргизский институт просвещения.

Люди, которые меняли мир

Родился государственный деятель Бейше Жапаров

Фото из интернета. Бейше Жапаров

Родился 11 мая 1929 года в селе Чырак Иссык-Кульской области. Партийный и государственный деятель Киргизии.

С 1990-го — депутат Верховного Совета Киргизской ССР 12-го созыва. Входил в состав комиссии по депутатской этике.

В 1990 году вышел на пенсию в статусе пенсионера союзного значения. Работал консультантом Дома политпросвещения Иссык-Кульского обкома партии, редактором «Книги памяти», посвященной землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

С 1998-го — председатель областного совета ветеранов.

Умер 4 августа 2002 года.

Родился оперный певец Артык Мырзабаев

Родился 11 мая 1930 года в селе Кызыл-Аскер Киргизской АССР. Народный артист СССР (1967).

После окончания второго курса Фрунзенского музыкально-хореографического училища имени Мураталы Куренкеева начал свою творческую деятельность в качестве артиста хора Кыргызской государственной филармонии.

В 1954-м приглашен в Кыргызский государственный театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. Здесь успешно дебютировал в партии Семетея в национальной опере «Ай-Чурек».

Артык Мырзабаев исполнил все ведущие партии баритонового репертуара в операх русских и зарубежных классиков, поставленных на сцене Кыргызского театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. Он также создал яркие и запоминающиеся образы в спектаклях кыргызской оперной классики.

Занимался педагогической деятельностью в студии Кыргызского театра оперы и балета.

Ушел из жизни в 2005 году.

Умер полный кавалер ордена Славы Насир Байтурсунов

Фото из интернета. Насир Байтурсунов

Родился 18 ноября 1915 года в селе Кокомерен Нарынской области.

15 февраля 1943-го Джумгальским военкоматом призван на военную службу. Форсировал реки Друть, Березину, Вислу, Одер, Шпрее. Освобождал Белоруссию, участвовал в боях на польской земле, в Восточной Померании и Силезии, в Берлинской битве.

Насир Байтурсунов — один из немногих воинов, кто за подвиги храбрости, мужества и бесстрашия награжден четырьмя орденами Славы (два III степени).

Умер 11 мая 1995 года.

Полных кавалеров ордена Славы — 2 тысячи 671 человек. В советское время они приравнивались в правах к лицам, удостоенным звания Героя Советского Союза.

Куда сходить

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