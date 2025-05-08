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Общество

Обострение. Минобразования КР проводит работу среди студентов Индии и Пакистана

На фоне осложнения ситуации на индийско-пакистанской границе Министерство образования и науки Кыргызстана во взаимодействии с правоохранительными органами принимает необходимые меры по недопущению возможных провокаций и конфликтов между иностранными студентами.

По данным пресс-службы ведомства, МОиН издало приказ, которым администрациям государственных и частных высших учебных заведений поручено взять под усиленный контроль ситуацию среди иностранных студентов, организовать среди них разъяснительно-профилактические мероприятия, создать рабочую группу по мониторингу ситуации и оперативному реагированию на возникающие инциденты.

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Ранее, 29 апреля, по инициативе ГКНБ в здании Минобразования проведено совещание с руководством государственных и частных вузов, обучающих иностранных студентов, с доведением до них ситуации на индийско-пакистанской границе и необходимости усиления контроля.

Индия начала военную операцию против Пакистана вечером 6 мая. В Минобороны заявили, что целью атаки стала инфраструктура, «откуда планировались и направлялись террористические атаки против Индии». В ответ Пакистан закрыл воздушное пространство и начал ракетный обстрел территории Индии.

Отношения между странами резко обострились после теракта, совершенного 22 апреля в Пахалгаме — в индийском Кашмире. Боевики открыли огонь по туристической группе, убив 26 человек. Индия обвинила пакистанские власти в причастности к теракту.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328409/
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