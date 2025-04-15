12:57
USD 87.45
EUR 99.59
RUB 1.05
Общество

В Бишкеке автоинспекторов проверили на знание ПДД

С сентября 2025 года водителей, допустивших грубые нарушения, будут на месте проверять на знание Правил дорожного движения. Инициатива принадлежит президенту Садыру Жапарову.

Пока межведомственная комиссия разрабатывает механизм проведения таких экзаменов, мы решили узнать, насколько хорошо с ПДД знакомы сами автоинспекторы. 

Оказалось, глава ГУОБДД Женишбек Жоробеков регулярно проводит инструктажи личного состава, проверяет уровень знания и вместе с ними отрабатывает строевые навыки.

Без предупреждения, совместно с автоинспектором ГУОБДД, команда 24.kg отправилась в столичное УПСМ — проверить, как инспекторы справятся с вопросами по ПДД. Что из этого вышло — в нашем видеоматериале.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326044/
просмотров: 1455
Версия для печати
Материалы по теме
Проверка знаний ПДД у водителей. Депутат просит президента отозвать инициативу
Проверка знаний ПДД у водителей. Депутат просит задавать не более трех вопросов
За сутки в Бишкеке и Чуйской области выявили 21 пьяного водителя
Проверку знаний ПДД депутат Жогорку Кенеша предложил начать с инспекторов ГУОБДД
За какие нарушения водителей могут опросить на знание ПДД
Мужчина ударил патрульного в Бишкеке. Подробности от УПСМ
Водителей-нарушителей на знание ПДД будут проверять вместе ГУОБДД и «Унаа»
ГУОБДД предупреждает таксистов не поднимать цены на проезд в праздники
В Кыргызстане 70 процентов водителей не знают ПДД. Статистика ГУОБДД
Проверка водителей на знания ПДД. Комментарий ГУОБДД и независимые мнения
Популярные новости
Интервальное голодание. Семь полезных советов, как не&nbsp;навредить здоровью Интервальное голодание. Семь полезных советов, как не навредить здоровью
Воспитание детей. Как вырастить личность и&nbsp;не&nbsp;зародить комплексы Воспитание детей. Как вырастить личность и не зародить комплексы
Почему грецкий орех кыргызский и&nbsp;при чем тут Ташиев Почему грецкий орех кыргызский и при чем тут Ташиев
В&nbsp;Бишкеке 13&nbsp;апреля перекроют дороги из-за весеннего забега Jaz Demi В Бишкеке 13 апреля перекроют дороги из-за весеннего забега Jaz Demi
Бизнес
Грандиозная распродажа в&nbsp;О!Store&nbsp;&mdash; скидки на&nbsp;смартфоны до&nbsp;40&nbsp;процентов Грандиозная распродажа в О!Store — скидки на смартфоны до 40 процентов
Подключи интернет-эквайринг и&nbsp;выиграй путешествие в&nbsp;Сингапур Подключи интернет-эквайринг и выиграй путешествие в Сингапур
Около 4&nbsp;тысяч человек приняли участие в&nbsp;полумарафоне Bakai Bank Jaz Demi 2025 Около 4 тысяч человек приняли участие в полумарафоне Bakai Bank Jaz Demi 2025
MEGA дарит подписку &laquo;Яндекс Плюс&raquo; на&nbsp;90&nbsp;дней БЕСПЛАТНО MEGA дарит подписку «Яндекс Плюс» на 90 дней БЕСПЛАТНО
15 апреля, вторник
12:55
Бишкекчанам не советуют отказываться от горячей воды в пользу водонагревателей Бишкекчанам не советуют отказываться от горячей воды в ...
12:54
Кыргызстан и Венгрия укрепляют экономическое сотрудничество
12:50
Штормовое предупреждение: в КР ожидаются ливни, сели
12:41
Экспорт сельхозпродукции из Кыргызстана превысил 96 тысяч тонн
12:37
В Балыкчи демонтируют экопост: что построят на этом месте, рассказали чиновники