В Бишкеке автоинспекторов проверили на знание ПДД

С сентября 2025 года водителей, допустивших грубые нарушения, будут на месте проверять на знание Правил дорожного движения. Инициатива принадлежит президенту Садыру Жапарову.



Пока межведомственная комиссия разрабатывает механизм проведения таких экзаменов, мы решили узнать, насколько хорошо с ПДД знакомы сами автоинспекторы.

















Оказалось, глава ГУОБДД Женишбек Жоробеков регулярно проводит инструктажи личного состава, проверяет уровень знания и вместе с ними отрабатывает строевые навыки.

Без предупреждения, совместно с автоинспектором ГУОБДД, команда 24.kg отправилась в столичное УПСМ — проверить, как инспекторы справятся с вопросами по ПДД. Что из этого вышло — в нашем видеоматериале.