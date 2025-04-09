Кыргызстан и Таджикистан будут признавать водительские удостоверения двух стран

Кыргызстан и Таджикистан подписали соглашение о взаимном признании и обмене национальными водительскими удостоверениями. Документ опубликован на информационно-правовом портале Министерства юстиции РТ.

Отмечается, что граждане одной из двух стран, проживающие на территории другой, могут обменять действующие удостоверения без сдачи теоретического или практического экзамена.

Обмен возможен при наличии временного или постоянного разрешения на проживание, действующего водительского удостоверения и его перевода на государственный, официальный или русский язык. При этом может потребоваться подтверждение соответствия возрасту, состоянию здоровья и другим требованиям национального законодательства.

В случае сомнений о подлинности водительского удостоверения принимающая сторона может запросить проверку в компетентных органах другого государства.

Процедура обмена также предусматривает возможность возврата оригинального удостоверения владельцу после сдачи водительского удостоверения страны пребывания.

Соглашение не распространяется на водительские удостоверения, выданные в связи с обменом иностранных удостоверений, полученных в третьих государствах.