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Общество

В городе Ош решили расширить еще две дороги

В Оше решили расширить еще две городские дороги. Об этом стало известно сегодня в ходе рейда с участием мэра южной столицы Женишбека Токторбаева.

По данным пресс-службы муниципалитета, он осмотрел состояние дорог в районе Сулайман-Тоо. Основное внимание уделено улицам Курбановой и Донг, которые проходят параллельно улице Курманджан Датки. Проверены и другие внутренние дороги в микрорайоне «Шейт-Добо» — улицы Бахрамова, Давыдова и 50 лет Октября, соединяющие район с центральной улицей.

По итогам рейда поручено начать работы по расширению дорог, обустройству аллеи на улице Давыдова и расчистке территории вдоль канала «Джупас». Дорогу по улице Курбановой засыпят щебнем для улучшения проезда.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325070/
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