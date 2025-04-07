В городе Ош решили расширить еще две дороги

В Оше решили расширить еще две городские дороги. Об этом стало известно сегодня в ходе рейда с участием мэра южной столицы Женишбека Токторбаева.

По данным пресс-службы муниципалитета, он осмотрел состояние дорог в районе Сулайман-Тоо. Основное внимание уделено улицам Курбановой и Донг, которые проходят параллельно улице Курманджан Датки. Проверены и другие внутренние дороги в микрорайоне «Шейт-Добо» — улицы Бахрамова, Давыдова и 50 лет Октября, соединяющие район с центральной улицей.

По итогам рейда поручено начать работы по расширению дорог, обустройству аллеи на улице Давыдова и расчистке территории вдоль канала «Джупас». Дорогу по улице Курбановой засыпят щебнем для улучшения проезда.