Умерла звезда кинофильма «Гусарская баллада» Лариса Голубкина. Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов.

«Полчаса назад пришла новость о том, что ушла из жизни моя подруга, звезда «Гусарской баллады», великолепная актриса Лариса Голубкина», — написал он в своем Telegram-канале.

Фото из архива. Умерла звезда кинофильма «Гусарская баллада» Лариса Голубкина

Актрисе было 85 лет. Она играла в театре и кино и выступала как певица с русскими романсами и песнями советских композиторов. Помимо «Гусарской баллады», Лариса Голубкина известна по ролям в фильмах «Дайте жалобную книгу», «Сказка о царе Салтане», «Трое в лодке, не считая собаки» и киноэпопее «Освобождение».

Музыкальное образование позволяло ей самостоятельно исполнять вокальные партии своих персонажей, например, за Шурочку в «Гусарской балладе» она пела сама.

С 1977 по 1987 год была замужем за актером Андреем Мироновым. В 1991-м ей присвоено звание народной артистки РСФСР.