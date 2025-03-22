Минфин выдал предпринимателям беспроцентные кредиты на 8,6 миллиарда сомов

Министерство финансов в рамках проекта «Экстренная поддержка микро-, малых и средних предприятий» предоставило предпринимателям беспроцентные кредиты на общую сумму более 8 миллиардов 680 миллионов сомов. Об этом сообщили в ведомстве.
Проект запущен 31 марта 2021 года при поддержке Всемирного банка и Азиатского банка развития в рамках реализации антикризисных мер кабинета министров Кыргызстана. Цель проекта — поддержка малых и физических предприятий в кризисных ситуациях.
По состоянию на 1 марта 2025-го беспроцентные кредиты на 8 миллиардов 681 миллион сомов получили 11 тысяч 388 предпринимателей.
Кредиты выдавались по двум категориям:
- категория 1 (до 1 миллиона сомов): 9 тысяч 521 предприниматель получил 5,6 миллиарда;
- категория 2 (до 3 миллионов сомов): 1 тысяча 867 предпринимателей получили 3,4 миллиарда.
Проект реализуется на всей территории страны и продлится до июля 2027 года.
Критерии для участия в проекте:
- Категория 1: индивидуальные предприниматели, работающие не менее шести месяцев по налоговому законодательству КР с годовым оборотом до 8 миллионов сомов.
- Категория 2: индивидуальные предприниматели и юридические лица, работающие не менее шести месяцев по налоговому законодательству КР с годовым оборотом до 30 миллионов сомов.
Сельское хозяйство не финансируется.