Минфин выдал предпринимателям беспроцентные кредиты на 8,6 миллиарда сомов

Министерство финансов в рамках проекта «Экстренная поддержка микро-, малых и средних предприятий» предоставило предпринимателям беспроцентные кредиты на общую сумму более 8 миллиардов 680 миллионов сомов. Об этом сообщили в ведомстве.

Проект запущен 31 марта 2021 года при поддержке Всемирного банка и Азиатского банка развития в рамках реализации антикризисных мер кабинета министров Кыргызстана. Цель проекта — поддержка малых и физических предприятий в кризисных ситуациях.

По состоянию на 1 марта 2025-го беспроцентные кредиты на 8 миллиардов 681 миллион сомов получили 11 тысяч 388 предпринимателей.

Кредиты выдавались по двум категориям:

категория 1 (до 1 миллиона сомов): 9 тысяч 521 предприниматель получил 5,6 миллиарда;

категория 2 (до 3 миллионов сомов): 1 тысяча 867 предпринимателей получили 3,4 миллиарда.

Проект реализуется на всей территории страны и продлится до июля 2027 года.

Критерии для участия в проекте:

Категория 1: индивидуальные предприниматели, работающие не менее шести месяцев по налоговому законодательству КР с годовым оборотом до 8 миллионов сомов.

Категория 2: индивидуальные предприниматели и юридические лица, работающие не менее шести месяцев по налоговому законодательству КР с годовым оборотом до 30 миллионов сомов.

Сельское хозяйство не финансируется.