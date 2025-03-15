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Общество

Глава ООН по правам человека Фолькер Тюрк посетит Кыргызстан

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк совершит официальный визит в Кыргызскую Республику с 19 по 20 марта. Об этом сообщается на сайте организации.

Как отмечается, в ходе визита запланированы переговоры с президентом Садыром Жапаровым.

Также ожидаются встречи с заместителем председателя кабинета министров Эдилем Байсаловым и министром иностранных дел Жээнбеком Кулубаевым, а также с другими высокопоставленными государственными должностными лицами.

Глава ООН по правам человека также проведет встречи с представителями гражданского общества, дипломатических миссий и страновой командой организации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322899/
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