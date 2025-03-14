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Общество

Внимание! Мошенники через соцсети рассылают фейковые сообщения от Минтруда

Министерство труда, социального обеспечения и миграции предупреждает о мошенниках, которые отправляют сообщения и звонят от имени заместителей министра через мессенджеры и социальные сети (WhatsApp, Telegram, Facebook) с неизвестных номеров.

Министерство призывает граждан к бдительности: если вам позвонят или отправят сообщение от имени министра или его заместителей с просьбой, сохраните мой новый номер телефона, не доверяйте подобным обращениям. Настоятельно призываем не верить звонкам от людей, которые якобы представляются сотрудниками министерства, не переводить деньги и не передавать личную информацию.

Если вы столкнулись с такой ситуацией, просьба позвонить сотруднику министерства, с которым у вас есть контакт, для подтверждения. Не доверяйте таким сообщениям!

Не переходите по подозрительным ссылкам! Будьте бдительны и не попадайтесь в ловушку мошенников!

Горячая линия: 1966

Общественная приемная: +996312660107.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322762/
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