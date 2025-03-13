За рубежом находятся около 600 тысяч кыргызстанцев

За рубежом в настоящее время находятся около 600 тысяч кыргызстанцев. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Бакыт Дарманкул уулу.

«Наибольшее количество находится в России. По официальным данным МВД РФ, по итогам 2024 года на миграционном учете состояло 379 тысяч 949 человек, в Казахстане, по оценочным данным, около 70 тысяч, в Турции — примерно 32 тысячи», — сообщили заместитель министра.

По оценкам Министерства труда, на сегодня в США находятся около 40 тысяч наших соотечественников, Южной Корее — более 17 тысяч, Германии — около 15 тысяч, в ОАЭ — более 10 тысяч.