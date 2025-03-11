На границе Кыргызстана и Таджикистана ЕС построит объекты для безопасности

Евросоюз выделил 3 миллиона евро на строительство объектов в Согдийской области в Таджикистане, граничащей с Кыргызстаном. Планируется построить, в частности, укрытия на случай стихийных бедствий. Соответствующий меморандум подписали в Комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана, сообщает пресс-служба ведомства.

«Это позволит оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, своевременно оказывать помощь пострадавшему населению и предоставлять временное убежище потенциальным беженцам», — говорится в сообщении.

Также планируется создать две спортивные площадки. Объекты будут построены в рамках проекта «Инициатива по укреплению стабильности в приграничных районах между Таджикистаном и Кыргызстаном (ISECA)» по поручению президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Напомним, в декабре прошлого года в Баткене состоялась встреча председателей делегаций Таджикистана и Кыргызстана по делимитации и демаркации государственной границы. Стороны достигли договоренности и завершили описание спорных участков границы.

27 февраля шесть комитетов Жогорку Кенеша рассмотрели и одобрили ратификацию соглашения между Кыргызстаном и Таджикистаном по государственной границе.

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что в течение месяца завершат процесс ратификации соглашения по госгранице. Договор подписан 21 февраля в Бишкеке по итогам переговоров правительственных делегаций по делимитации кыргызско-таджикской границы.