19:38
USD 87.45
EUR 94.89
RUB 0.98
Общество

Бишкек без проводов. Концепцию «Чистое небо — 2030» разработали в мэрии

Концепцию «Чистое небо — 2030» разработали в мэрии Бишкека и направили на утверждение в городской кенеш. Об этом сообщается на сайте БГК.

иллюстративное
Фото иллюстративное

Поясняется, что документ разработан в целях эстетического преображения города путем подземного размещения коммуникационных сетей наружного пользования, предусмотренного программой развития «Бишкек-2026. Благоустроенная и зеленая столица», утвержденной постановлением горкенеша от 26 мая 2022 года.

Если депутаты БГК утвердят документ, то муниципалитет разработает план и мероприятия для его реализации.

Мэрия также определит перечень улиц, на которых произведут строительно-монтажные работы подземной кабельной канализации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322122/
просмотров: 1021
Версия для печати
Материалы по теме
В Баткене пресекли контрабанду алюминиевых электропроводов на 264 тысячи сомов
Интернет-провайдерам в Бишкеке предложили маркировать провода
Мэрия обрезала незаконное подключение к электроэнергии на бульваре Эркиндик
На опасное переплетение проводов на столбе жалуется бишкекчанин
В Бишкеке начали приводить в порядок уличные провода
Упавшее на провода дерево в Бишкеке. Неизвестные пытались срубить его и скрылись
В Бишкеке дерево упало на электрические провода
Повреждений нет. Мэрия Бишкека о деревьях, завешанных проводами и розетками
Бишкекчане просят убрать оборвавшийся провод
Бишкекчане просят убрать опасные провода с фонаря на бульваре Эркиндик
Популярные новости
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по&nbsp;беременности и&nbsp;родам Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам
Поддерживаете&nbsp;ли вы&nbsp;переход на&nbsp;12-летку? Опрос Поддерживаете ли вы переход на 12-летку? Опрос
Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о&nbsp;себе Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о себе
Бизнес
Мегапроект &laquo;Все в&nbsp;одном&raquo; Royal Central Park стартует. Что получит Бишкек? Мегапроект «Все в одном» Royal Central Park стартует. Что получит Бишкек?
MEGA поздравила женщин с&nbsp;8&nbsp;Марта: цветы, подарки и&nbsp;теплые слова благодарности MEGA поздравила женщин с 8 Марта: цветы, подарки и теплые слова благодарности
MEGA и&nbsp;IT-школа MegaLab запускают социальный проект &laquo;IT-Maмa&raquo; MEGA и IT-школа MegaLab запускают социальный проект «IT-Maмa»
Как исламское финансирование меняет рынок в&nbsp;Кыргызстане Как исламское финансирование меняет рынок в Кыргызстане
7 марта, пятница
19:22
Юго-Западное командование Вооруженных сил купит продукты на 12,8 миллиона сомов Юго-Западное командование Вооруженных сил купит продукт...
19:00
Афиша Бишкека на выходные: праздничные концерты, мастер-класс и выставки
18:41
К 2028 году вклад электронной коммерции в ВВП КР может достигнуть 13 процентов
18:40
Кыргызстан упрощает таможенные процедуры для онлайн-бизнеса
18:21
В Бишкеке мужчин обвинили в кражах из платежных терминалов на 2 миллиона сомов