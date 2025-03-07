Концепцию «Чистое небо — 2030» разработали в мэрии Бишкека и направили на утверждение в городской кенеш. Об этом сообщается на сайте БГК.

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Поясняется, что документ разработан в целях эстетического преображения города путем подземного размещения коммуникационных сетей наружного пользования, предусмотренного программой развития «Бишкек-2026. Благоустроенная и зеленая столица», утвержденной постановлением горкенеша от 26 мая 2022 года.

Если депутаты БГК утвердят документ, то муниципалитет разработает план и мероприятия для его реализации.

Мэрия также определит перечень улиц, на которых произведут строительно-монтажные работы подземной кабельной канализации.