Площадь морского льда в мире сократилась до исторического минимума

Площадь морского ледяного покрова в Арктике и Антарктике сократилась до исторического минимума. Об этом сообщила Европейская служба Copernicus. В феврале 2025 года она составила 16,04 миллиона квадратных километров, что является самым низким показателем за всю историю спутниковых наблюдений с 1979 года.

В Антарктике площадь льда оказалась на 26 процентов меньше средних значений за 1991–2020 годы, в Арктике – на 8 процентов ниже нормы. По данным ученых, сокращение ледяного покрова связано с глобальным потеплением: чем меньше снега и льда, тем больше солнечного света поглощает океан, что усиливает нагрев планеты.

Эксперты предупреждают о долгосрочных последствиях этого процесса для экосистем. Уменьшение ледяного покрова угрожает видам, зависящим от морского льда, включая белых медведей, тюленей и пингвинов. Кроме того, ученые отмечают, что средняя температура в феврале была на 1,59 градуса выше доиндустриального уровня.