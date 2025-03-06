06:56
USD 87.44
EUR 94.43
RUB 0.97
Общество

Площадь морского льда в мире сократилась до исторического минимума

Площадь морского ледяного покрова в Арктике и Антарктике сократилась до исторического минимума. Об этом сообщила Европейская служба Copernicus. В феврале 2025 года она составила 16,04 миллиона квадратных километров, что является самым низким показателем за всю историю спутниковых наблюдений с 1979 года.

В Антарктике площадь льда оказалась на 26 процентов меньше средних значений за 1991–2020 годы, в Арктике – на 8 процентов ниже нормы. По данным ученых, сокращение ледяного покрова связано с глобальным потеплением: чем меньше снега и льда, тем больше солнечного света поглощает океан, что усиливает нагрев планеты.

Эксперты предупреждают о долгосрочных последствиях этого процесса для экосистем. Уменьшение ледяного покрова угрожает видам, зависящим от морского льда, включая белых медведей, тюленей и пингвинов. Кроме того, ученые отмечают, что средняя температура в феврале была на 1,59 градуса выше доиндустриального уровня.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322013/
просмотров: 975
Версия для печати
Материалы по теме
ООН о глобальном потеплении: Жара становится новой эпидемией
Популярные новости
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по&nbsp;беременности и&nbsp;родам Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам
Поддерживаете&nbsp;ли вы&nbsp;переход на&nbsp;12-летку? Опрос Поддерживаете ли вы переход на 12-летку? Опрос
Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о&nbsp;себе Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о себе
Бизнес
MEGA и&nbsp;IT-школа MegaLab запускают социальный проект &laquo;IT-Maмa&raquo; MEGA и IT-школа MegaLab запускают социальный проект «IT-Maмa»
Как исламское финансирование меняет рынок в&nbsp;Кыргызстане Как исламское финансирование меняет рынок в Кыргызстане
Домашний интернет и&nbsp;связь для семьи&nbsp;&mdash; подключайте один тариф на&nbsp;всех в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Домашний интернет и связь для семьи — подключайте один тариф на всех в «Мой О!»
MEGA расширяет покрытие сети 4G&nbsp;в&nbsp;высокогорных селах Нарынской области MEGA расширяет покрытие сети 4G в высокогорных селах Нарынской области
7 марта, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
6 марта, четверг
23:40
Китай хочет к 2050 году запустить «искусственное солнце»
23:01
Площадь морского льда в мире сократилась до исторического минимума
22:00
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам
21:35
Молодежь Кыргызстана примет участие в IТ-олимпиаде в Нижегородской области
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 7 марта: дожди