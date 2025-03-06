С марта по май пройдут масштабные субботники по благоустройству Бишкека

С 15 марта по 17 мая пройдут субботники по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории столицы. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

В муниципалитете создали штаб по подготовке к уборке и озеленению города, которому поручили организовать работу в усиленном режиме с территориальными, подведомственными подразделениями мэрии и хозяйствующими субъектами.

К уборке на прилегающих территориях привлекаются организации и учреждения, а также жильцы многоквартирных и индивидуальных жилых домов.

В течение двух месяцев МП «Бишкекзеленстрой» будет вывозить листву, ветки, сажать деревья и очищать ирригационные сети. МП «Тазалык», в свою очередь, усилит контроль за качеством уборки городских улиц и будет следить за содержанием парков, скверов, бульваров, зон отдыха, а также вывозить мусор после субботников.

Отмечается, что следить за учреждениями и организациями в уборке отведенных территорий будет муниципальная инспекция.

Мэрия просит всех горожан также принять участие в мероприятиях по благоустройству и озеленению столицы.