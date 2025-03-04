5 марта: где в Бишкеке отключат свет

В Бишкеке возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 9.30-17.00 — 11-й микрорайон, 17, жилмассив «Алтын-Ордо» (улицы 1, 2), улицы Горького, Осмонкула, Древесная, Суворова, Челюскина, переулки Тогучинский, Двинский, улица Киевская, 165, отрезки улиц Акиева, Льва Толстого, жилмассив «Ала-Тоо» (улицы Ала-Тоо, Орто-Арык, Сын-Таш, Кызыл-Тоо, Ак-Булак), отрезок улицы Бельской;
- 9.00-11.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улица Проектируемая);
- 12.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ак-Шыйрак, Жоогазын, Муромская, Кен-Суу, Ак-Тан, Чортекова, Куюкова);
- 10.00-13.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Кокомерен, Жолдубай);
- 9.30-17.00 — отрезки улиц Кустанайской, Брестской, 9 Января, Волковой, Владимирской, проспекта Дэн Сяопина;
- 12.45-17.00 — отрезки улиц Республиканской, Азаттык, Козу-Баглан;
- 9.30-12.00 — улицы Долон, Козу-Баглан, Алтын-Бешик.