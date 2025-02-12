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Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Смог в Бишкеке. В столице тестируют китайские катализаторы на автомобили

В Бишкеке в рамках эксперимента установили катализаторы на автомобили. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Оборудование, предоставленное государственным университетом Циндао Китая, установлено на четырех машинах. Сотрудники Минприроды анализируют уровень выбросов до и после установки катализатора с помощью газоанализатора.

Как сообщает мэрия, еще рано говорить о качестве катализаторов, так как они находятся на стадии проверки и срок их службы зависит от пробега автомобиля или определяется под воздействием внешних факторов.

После тестирования можно будет сделать более точные выводы об их эффективности.

Отмечается, что пилотный проект реализуется в рамках мероприятий по улучшению экологической обстановки и снижению уровня загрязнения воздуха в столице.

Справка 24.kg

Катализатор — это фильтр, который способен снизить количество токсичных компонентов (угарный газ, углеводороды, оксиды азота) при выхлопе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319754/
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