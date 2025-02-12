Завтра в Бишкеке в прокат выходит кыргызская молодежная драма «Сабак» режиссера Тилека Сарыбаева.

Последний год в школе — это не только экзамены, но и первые по-настоящему взрослые испытания. Дружба проверяется на прочность, первая любовь сталкивается с жестокой реальностью, а талант оказывается не единственным ключом к успеху. Герои этой истории стоят на пороге будущего, где за мечты приходится бороться, а ошибки могут изменить все. Смогут ли они найти свой путь, пока школьный звонок не прозвенит в последний раз?

Режиссер: Тилек Сарыбаев.

Жанр: драма.

Язык: кыргызский ( субтитры на русском языке).

Актеры: Акылбек Мураталиевк, Шамшер Сардаров, Умар Мудунов, Адыл Абдыкалыков, Нурбала Бакытов, Медер Доктурбеков, Эламан Жаналиев, Адыл Болорбек уулу, Жанара Молдобекова, Жумаида Пайзилдаева и другие.