Бизнесмен подарил жилье семьям казахстанцев, погибших в авиакатастрофе в Актау

Бизнесмен из Азербайджана Амиль Юсифов подарил квартиры семьям казахстанцев, погибших в авиакатастрофе в Актау. Об этом стало известно на поминальных мероприятиях, прошедших в городе в память о жертвах крушения самолета авиакомпании «Азербайджанских авиалиний», произошедшего 25 декабря 2024 года.

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Мероприятие организовали посольство Казахстана в Азербайджане, посольство Азербайджана в Казахстане и акимат Мангистауской области. В нем также приняли участие члены семей погибших казахстанцев, представители азербайджанской диаспоры, учреждений, участвовавших в спасательных работах, жители Актау.

Чиновники напомнили, что создана правительственная комиссия по устранению последствий авиакатастрофы и установлению ее причин, оказанию помощи пострадавшим, были приняты все необходимые меры в дни трагедии. Они еще раз поблагодарили спасателей, медиков и всех неравнодушных казахстанцев.

Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель подчеркнул, что сегодня отношения между двумя странами приобрели поистине союзнический характер. Он отметил, что Казахстан и Азербайджан являются важными игроками тюркского мира, а также ключевыми звеньями евразийской транспортно-логистической архитектуры.

Фото посольства Азербайджана в Казахстане. Бизнесмен Амиль Юсифов подарил жилье семьям казахстанцев, погибших в авиакатастрофе в Актау

В ходе мероприятия бизнесмен Амиль Юсифов вручил близким погибших казахстанцев ключи от пяти двухкомнатных квартир в новом жилом комплексе города Алматы. Квартиры оснащены мебелью и бытовой техникой. Кроме того, меценат также подарил три новых автомобиля департаменту по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, больнице и станции скорой и неотложной медицинской помощи города Актау.

Напомним, 25 декабря 2024 года самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс по маршруту Баку — Грозный, разбился неподалеку от аэропорта Актау. Он направлялся туда экстренно после неудачных попыток приземления в России. В результате трагедии погибли 38 человек, 29 выживших были госпитализированы.

Среди пострадавших оказались три гражданина Кыргызстана. 30 декабря их доставили на родину для продолжения лечения. Все они уже выписаны из больниц.

Ранее стало известно, что центр расследования и предоставления авиационных происшествий ВВС Бразилии завершил расшифровку записей бортовых самописцев самолета компании Azerbaijan Airlines (AZAL) и передал их властям Казахстана.