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Общество

Два моста построят в городе Ош

Ошское управление градостроительства и архитектуры начало переговоры о демонтаже с владельцами объектов по улице Бабараимова. На их месте планируют расширить дорогу до шести полос и построить мосты. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

По поручению мэра южной столицы Женишбека Токторбаева в городе планируют построить два моста, один из которых будет эстакадный:

  • мост от улицы Бабараимова (район вещевого рынка) до улицы Мамажан (мечеть «Шейит Добо»);
  • эстакадный мост от улицы Турсунбаевой (ориентир — ресторан «Зухра») до улицы Бабараимова.

Строительство позволит уменьшить количество пробок и повлияет на развитие городской инфраструктуры.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319272/
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