Два моста построят в городе Ош

Ошское управление градостроительства и архитектуры начало переговоры о демонтаже с владельцами объектов по улице Бабараимова. На их месте планируют расширить дорогу до шести полос и построить мосты. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

По поручению мэра южной столицы Женишбека Токторбаева в городе планируют построить два моста, один из которых будет эстакадный:

мост от улицы Бабараимова (район вещевого рынка) до улицы Мамажан (мечеть «Шейит Добо»);

эстакадный мост от улицы Турсунбаевой (ориентир — ресторан «Зухра») до улицы Бабараимова.

Строительство позволит уменьшить количество пробок и повлияет на развитие городской инфраструктуры.