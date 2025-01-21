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Общество

Мэрия Бишкека выставила на аукцион 17 объектов: что хотят отдать в аренду

Департамент по управлению муниципальным имуществом мэрии Бишкека выставил на аукцион в арендное пользование 17 объектов.

В муниципалитете предоставили список лотов:

  • земельный участок пансионата «Алтын-Булак», расположенный в селе Сары-Ой Иссык-Кульской области, площадью 23 тысячи 700 квадратных метров. Также на прилегающей территории имеется пляж. По территории проходит труба горячего источника, к которому возможно подключиться;
  • земельный участок площадью 9 тысяч квадратных метров по адресу: улица Молдобасанова, 8в;
  • земельный участок площадью 36 тысяч квадратных метров по адресу: улица Интергельпо, 2;
  • земельный участок площадью 11 тысяч 467 квадратных метров по адресу: улица Шопокова (в южной части площади Победы);
  • земельный участок площадью 472 квадратных метра по адресу: жилмассив «Көлмө», улица Үсөнжапар/Дастан;
  • нежилое помещение площадью 12,2 квадратных метра под буфет по адресу: улица Кольбаева, 42;
  • нежилое помещение площадью 30,9 квадратных метра под буфет по адресу: улица 3-я Линия, 25/1;
  • нежилое помещение площадью 110 квадратных метров под спортивные секции по адресу: жилмассив «Мурас-Ордо», СОШ № 99;
  • нежилое помещение площадью 85,6 квадратных метра под разное по адресу: улица Акиева, 72;
  • нежилое помещение площадью 92,5 квадратных метра под разное по адресу: улица Акиева, 72;
  • нежилое помещение площадью 76,6 квадратных метра под разное по адресу: улица Московская, 141;
  • нежилое помещение площадью 225,2 квадратных метра под разное по адресу: микрорайон «Тунгуч», 17/2;
  • нежилое помещение площадью 227 квадратных метров под разное по адресу: микрорайон «Тунгуч», 17/2;
  • нежилое помещение площадью 51,6 квадратных метра под разное по адресу: улица Бейшеналиевой, 31;
  • нежилое помещение площадью 329 квадратных метров под бассейн по адресу: микрорайон «Асанбай», улица Айтиева, 2/1;
  • нежилое помещение площадью 123 квадратных метра под столовую по адресу: улица Кривоносова, 206;
  • остановочный комплекс по адресу: проспект Чуй — улица Уметалиева.

Для участия в аукционе необходимо приобрести флеш-карту для ЭЦП (электронная цифровая подпись) и пройти регистрацию по ссылке: https://auctionetp.gov.kg/msu/, найти подходящий лот аукциона, заполнить данные и оплатить сумму для участия через код оплаты.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317484/
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