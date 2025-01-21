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Общество

В Бишкеке на высоковольтных линиях заменят более 3,6 тысячи изоляторов

В Бишкеке на высоковольтных линиях электропередачи заменят более 3,6 тысячи изоляторов. Об этом сообщает Министерство энергетики.

Министерства энергетики
Фото Министерства энергетики

По данным ведомства, замене подлежат 3 тысячи 695 изоляторов.

«В рамках подготовки электросетей для успешного прохождения предстоящего осенне-зимнего периода 2025-2026 годов служба высоковольтных сетей Бишкекского предприятия электрических сетей произведет капитальный ремонт 26,7 километра и текущий ремонт более 567 километров воздушных линий электропередачи напряжением 35/110/220 киловольт», — говорится в сообщении.

В текущем году будет произведена замена старых и битых изоляторов на новые, а также сварка и ремонт 50 оснований анкерных опор.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317385/
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