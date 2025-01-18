15:55
USD 87.45
EUR 90.05
RUB 0.85
Общество

Садыр Жапаров и Омурбек Бабанов покатались на лыжах на Алтае

Садыр Жапаров и Омурбек Бабанов покатались на лыжах на Алтае. Об этом президент написал в своих соцсетях.

из соцсетей президента Садыра Жапарова
Фото из соцсетей президента Садыра Жапарова

По словам главы государства, он посетил новый горнолыжный курорт «Манжерок» на Алтае.

На фото, которые разместил Садыр Жапаров, рядом с ним стоят бывший глава правительства Омурбек Бабанов и глава «Сбербанка» Герман Греф. 

«Манжерок» на кыргызский язык переводится как «Миң жүрөк», что означает «Тысяча сердец», написал президент.

Садыр Жапаров отметил высокий уровень сервиса на курорте «Манжерок», также рассказал, что в Кыргызстане планируется строительство аналогичного современного горнолыжного курорта, который объединит горы Жыргалаң, Ак Булак и Бозучук.

Конкурс для строительных компаний запланирован на февраль, и президент призвал заинтересованных подавать заявки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317180/
просмотров: 278
Версия для печати
Материалы по теме
Декларационная кампания. Сколько заработал Садыр Жапаров в 2023 году
Горнолыжный кластер «Три вершины» примет первых гостей в конце 2025 года
Вниманию владельцев авто! В Кыргызстане отменили налоги на транспорт
Прокат горнолыжного снаряжения. Адреса и телефоны магазинов в Бишкеке и Караколе
Садыр Жапаров жылдын жыйынтыгын чыгарды. Президенттин жаңы жылдык куттуктоосу
Садыр Жапаров подвел итоги 2024 года. Поздравление президента
Жеке маалыматтарды коргоо боюнча мамлекеттик агенттиктин директору алмашты
Поступали угрозы. Азиза Абдирасулова объяснила свой выезд из Кыргызстана
Садыр Жапаров мамлекеттик ипотеканы өз убагында төлөп турууга чакырды
Садыр Жапаров попросил своевременно выплачивать госипотеку
Популярные новости
Пособие на&nbsp;погребение. Сколько денег положено и&nbsp;как их&nbsp;получить Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
В&nbsp;Бишкеке автобусы полностью перешли на&nbsp;безналичную оплату В Бишкеке автобусы полностью перешли на безналичную оплату
&laquo;Сүйүү бул жеңиш&raquo;. В&nbsp;Бишкеке проходит свадьба Айсулуу Тыныбековой «Сүйүү бул жеңиш». В Бишкеке проходит свадьба Айсулуу Тыныбековой
Снос памятника Ленину. Дайырбек Орунбеков ответил депутату Жогорку Кенеша Снос памятника Ленину. Дайырбек Орунбеков ответил депутату Жогорку Кенеша
Бизнес
До&nbsp;розыгрыша 10&nbsp;миллионов сомов от&nbsp;приложения &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; осталось меньше месяца До розыгрыша 10 миллионов сомов от приложения «Мой О!» осталось меньше месяца
&laquo;Элдик Банк&raquo; объявляет акцию по&nbsp;снижению процентных ставок по&nbsp;кредитам «Элдик Банк» объявляет акцию по снижению процентных ставок по кредитам
Тариф &laquo;Семейный&raquo; от&nbsp;MEGA: забота о&nbsp;безопасности детей и&nbsp;удобство для всей семьи Тариф «Семейный» от MEGA: забота о безопасности детей и удобство для всей семьи
Современные подземные переход и&nbsp;парковку построят в&nbsp;центре Бишкека Современные подземные переход и парковку построят в центре Бишкека
18 января, суббота
15:48
За единый подход к регулированию ИИ выступают в странах Центральной Азии За единый подход к регулированию ИИ выступают в странах...
15:39
Садыр Жапаров и Омурбек Бабанов покатались на лыжах на Алтае
15:26
Японская компания готова принимать до 100 стажеров из Кыргызстана
15:17
Инспектор ГНС задержан при получении взятки в 500 тысяч сомов
15:11
В Тегеране напали на судей Верховного суда Ирана: двое убиты, один ранен