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Общество

Построенный на кыргызско-китайской границе мост дружбы передадут в ведение КР

Построенный на кыргызско-китайской границе мост дружбы передадут для эксплуатации в ведение КР. Соответствующее соглашение о ратификации находится в Жогорку Кенеше.

Напомним, мост построен на автодороге Ош — Сары-Таш — Иркештам. Его длина составляет 187 метров, ширина — 24 метра.

КНР завершила строительство моста на собственные средства в сентябре.

На встрече с послом Китая в Кыргызстане Ду Дэвэнь по случаю завершения ее дипломатической миссии президент подчеркивал, что сотрудничество между государствами вышло на новый уровень стратегического партнерства. Садыр Жапаров также отмечал особую значимость совместных инфраструктурных проектов, таких как предстоящий запуск строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, открытие КПП «Бедель», строительство альтернативной дороги север — юг и моста кыргызско-китайской дружбы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315986/
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