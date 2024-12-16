11:01, 16 декабря 2024, Бишкек - 24.kg, Айбек СУЛТАНОВ
Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 16 декабря
11:01, 16 декабря 2024, Бишкек - 24.kg, Айбек СУЛТАНОВ
Информация актуальна на момент публикации. Курсы указаны для наличного обмена валюты. В течение дня курсы валюты могут меняться.
Данные получены с сайтов коммерческих банков. В случае возникновения вопросов о предоставленных сведениях следует обращаться непосредственно в комбанки.
Официальный курс Нацбанка КР и курсы валют в обменных пунктах Бишкека можно посмотреть здесь.
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