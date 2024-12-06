Генсек ОДКБ анонсировал командно-штабные учения «Рубеж-2025» в Кыргызстане

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов объявил о планах проведения учений в 2025 году. Об этом он рассказал на пресс-конференции в формате видеомоста «Москва — Минск — Астана — Бишкек — Ереван».

Фото ОДКБ

«Каждый год у нас принимается план оперативно-боевой подготовки, в соответствии с которым проводятся учения по разным темам и направлениям. План оперативно-боевой подготовки на 2025-й также принят. У нас учения пройдут в Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане», — добавил Имангали Тасмагамбетов и подроно остановился на учениях в КР.

По его словам, на территории Кыргызстана пройдут командно-штабные учения «Рубеж-2025» и оперативный сбор с командованием Коллективных сил быстрого развертывания Центральной Азии в рамках оперативно-стратегических учений «Боевое братство — 2025».

«Еще к этому я должен сказать, что Министерство обороны КР очень ответственно подходит к проведению таких учений. И я глубоко убежден, что и в следующем году учения, которые будут проходить на территории Кыргызстана, будут также на очень высоком организационном уровне», — сказал генсек ОДКБ.